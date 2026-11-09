Ο τζίρος ανήλθε στα 344,11 εκατ. ευρώ, έναντι 391,96 εκατ. ευρώ την Παρασκευή, με τον όγκο συναλλαγών στα 42,20 εκατ. τεμάχια.

Άνοδο κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να επιστρέφει πάνω από τις 2.600 μονάδες, έχοντας ως βασικούς πρωταγωνιστές τις τράπεζες και την Coca-Cola HBC. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στο υψηλό ημέρας, στις 2.609,63 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 2,22%. Ο τζίρος ανήλθε στα 344,11 εκατ. ευρώ, έναντι 391,96 εκατ. ευρώ την Παρασκευή, με τον όγκο συναλλαγών στα 42,20 εκατ. τεμάχια. Μέσω 29 πακέτων διακινήθηκαν 43,19 εκατ. ευρώ. Συνολικά, 73 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 28 πτωτικά και 37 αμετάβλητες, επιβεβαιώνοντας την επικράτηση των αγοραστών.

Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 3,57%, στις 3.157,1 μονάδες. Στις τράπεζες, η Eurobank πρωταγωνίστησε με άνοδο 5,4%, κλείνοντας στα 4,72 ευρώ και τζίρο 53,6 εκατ. ευρώ. Η Εθνική Τράπεζα ενισχύθηκε κατά 5,04%, στα 17,10 ευρώ, με συναλλαγές 52,1 εκατ. ευρώ. Η Πειραιώς έκλεισε στα 9,85 ευρώ, με κέρδη 2,24% και τον υψηλότερο τζίρο της ημέρας, στα 75,2 εκατ. ευρώ, ενώ η Alpha Bank σημείωσε άνοδο 2,12%, στα 4,62 ευρώ, με τζίρο 27,1 εκατ. ευρώ.

Ο FTSE 25 ολοκλήρωσε στις 6.692,4 μονάδες, με άνοδο 2,29%. Ο FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποίησης έκλεισε στις 3.084,8 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,58%. Η Coca-Cola HBC ενισχύθηκε κατά 2,72%, στα 51 ευρώ, έχοντας ενδοσυνεδριακά αγγίξει τα 54 ευρώ. Η Cenergy κατέγραψε κέρδη 3,26%, στα 21,54 ευρώ, η ΔΕΗ έκλεισε στα 23,72 ευρώ με άνοδο 2,5% και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 40,30 ευρώ, ενισχυμένη κατά 2,65%. Ανοδικά κινήθηκαν επίσης η Aegean με 2,70%, η AKTOR με 2,62% και η Metlen με 1,59%, στα 45,92 ευρώ. Στον αντίποδα, η Allwyn σημείωσε βουτιά 8,32%, κλείνοντας στα 10,25 ευρώ, με τζίρο 14 εκατ. ευρώ, μετά την υποβάθμιση από την JP Morgan.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Κρι Κρι ενισχύθηκε κατά 2,9%, στα 37,10 ευρώ, και η Dimand κατά 2,1%, στα 14,15 ευρώ. Αντίθετα, η Ελλάκτωρ υποχώρησε 1,49% και ο ΟΛΘ 1,51%.