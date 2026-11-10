Προς το παρόν το υπουργείο Μεταφορών υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τη διαθεσιμότητα των πινακίδων κυκλοφορίας.

Καθησυχαστικές είναι οι διαβεβαιώσεις από πηγές του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με την επάρκεια των πινακίδων κυκλοφορίας, καθώς προς το παρόν δεν καταγράφονται προβλήματα εξάντλησης.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται από τις ενημερώσεις που λαμβάνει το υπουργείο από τις Περιφέρειες της χώρας. Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία δημιουργίας νέου ψηφιακού συστήματος για την προμήθεια πινακίδων κυκλοφορίας, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του 2026.

Στόχος είναι η καλύτερη οργάνωση και διαχείριση της διαδικασίας προμήθειας, ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν.

Οι πηγές του υπουργείου επισημαίνουν, πάντως, ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί ζήτημα επάρκειας ή εντοπιστούν ελλείψεις σε πινακίδες, θα εξεταστούν τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπισή τους.