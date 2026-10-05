Το πρόβλημα δεν προέρχεται από τον εξαερισμό, αλλά από το χαλί.

Όταν ένας ιδιοκτήτης σπιτιού παρατήρησε ένα καφέ-κίτρινο υγρό να συγκεντρώνεται γύρω από τα στόμια του εξαερισμού, η πρώτη ανησυχία ήταν ότι κάτι μέσα στους αεραγωγούς - πιθανώς μούχλα ή κάποιο άλλο κρυφό πρόβλημα - εξαπλωνόταν στο σπίτι.

Ωστόσο, αφού χρησιμοποιήθηκαν ζεστό νερό και μαγειρική σόδα στο χαλί γύρω από τα στόμια, το πρόβλημα φάνηκε να επιδεινώνεται. Έτσι, η πιθανότερη εξήγηση άρχισε να στρέφεται όχι στους αεραγωγούς, αλλά στον τρόπο με τον οποίο έγινε ο καθαρισμός.

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Πριν προκύψει κάποια σαφής απάντηση, ο ιδιοκτήτης ανέφερε σε διαδικτυακό φόρουμ ότι ειδικό συνεργείο είχε ελέγξει το σύστημα και «δεν ήταν σίγουρη τι είναι», ενώ παράλληλα εκτίμησε ότι «μάλλον δεν είναι μούχλα», καθώς δεν υπήρχαν εμφανείς ενδείξεις υγρασίας μέσα στους αεραγωγούς.

Ο ιδιοκτήτης είχε αρχικά αναφέρει ότι έβλεπε το υγρό να συγκεντρώνεται στα στόμια εξαερισμού σε όλο το σπίτι» και ότι παρόμοιος αποχρωματισμός εμφανιζόταν όταν σκούπιζε γύρω από ένα από τα στόμια.

Στη συζήτηση, ένας σχολιαστής ανέφερε ότι στο παρελθόν είχε εργαστεί στον επαγγελματικό καθαρισμό χαλιών.

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«Ο αποχρωματισμός του χαλιού σας είναι λεκές από βρόμικο νερό», έγραψε. «Ρίξατε τόσο πολύ ζεστό νερό, που πέρασε μέσα από το χαλί και έφτασε στο υπόστρωμα. Τώρα το χαλί απορροφά ξανά προς τα πάνω αυτό το βρόμικο νερό από το υπόστρωμα και δημιουργεί λεκέδες.»

Παρότι η εταιρεία πρότεινε καθαρισμό και απολύμανση των αεραγωγών, καθώς και χρήση συσκευής καθαρισμού του αέρα, οι απαντήσεις στη συζήτηση έδειχναν περισσότερο προς ένα πρόβλημα που σχετίζεται με το χαλί και το υπόστρωμά του παρά με το ίδιο το σύστημα εξαερισμού.

Τα προτεινόμενα επόμενα βήματα επικεντρώθηκαν στην αφαίρεση της υγρασίας: χρήση μηχανήματος καθαρισμού χαλιών με καθαρό ζεστό νερό και αρκετά περάσματα μόνο με αναρρόφηση για κάθε πέρασμα με νερό ή, εναλλακτικά, ανάθεση της εργασίας σε επαγγελματία καθαριστή με ισχυρότερο εξοπλισμό.

Περισσότερο υπόβαθρο

Μέρος της ανησυχίας προέκυψε από την αναφορά του ιδιοκτήτη ότι τα στόμια εξαερισμού στο μπάνιο των γονιών, κοντά στο ντους, ήταν «εξαιρετικά σκουριασμένα».

Ωστόσο, ένας σχολιαστής επισήμανε ότι τέτοια διάβρωση μπορεί να εμφανιστεί με την πάροδο του χρόνου σε χώρους με αυξημένη υγρασία: «Η υγρασία και η υψηλή σχετική υγρασία μπορούν να σκουριάσουν τα καλύμματα των αεραγωγών με την πάροδο του χρόνου, χωρίς καθαρισμό και συντήρηση». Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι τα στόμια απλώς έχουν παλιώσει λόγω των συνθηκών του χώρου.

Ένας άλλος σχολιαστής είπε ότι δεν μπορούσε να αναγνωρίσει με βεβαιότητα την αρχική ουσία, αλλά υπέθεσε ότι το υπόλειμμα μπορεί να ήταν «διαλυμένη κόλλα χαλιού, συσσωρευμένη σκόνη και μαγειρική σόδα». Σε αυτή την περίπτωση, το νερό που χρησιμοποιήθηκε κατά τον καθαρισμό ενδέχεται να μετέτρεψε συνηθισμένα υλικά του σπιτιού σε ένα υπόλειμμα που έμοιαζε πολύ πιο ασυνήθιστο.

Ένας ακόμη σχολιαστής προειδοποίησε: «ΜΗ χρησιμοποιείτε προϊόντα με χλωρίνη πάνω σε χαλιά ή κοντά σε περιοχές με χαλί».

Τι μπορεί να γίνει;

Αν το χαλί έχει μουσκέψει, η ανασήκωσή του και το καλό στέγνωμα του υποστρώματος και του δαπέδου από κάτω μπορούν να βοηθήσουν ώστε ένα πρόβλημα λεκέδων να μη μετατραπεί σε πρόβλημα υγρασίας.

«Πρέπει να σηκώσετε το χαλί και να βάλετε ανεμιστήρες ώστε να κυκλοφορεί ο αέρας πάνω από το δάπεδο και στην πίσω πλευρά του χαλιού. Αν ζείτε σε περιοχή με υψηλή υγρασία, χρειάζονται και αφυγραντήρες», ανέφερε ένας άλλος σχολιαστής.

Στην ενημέρωσή του, ο αρχικός χρήστης έγραψε: «Έχει βελτιωθεί πολύ, ευχαριστώ για τις συμβουλές. Θα σηκώσω το χαλί και θα βάλω ανεμιστήρες για να βεβαιωθώ ότι δεν θα εμφανιστεί μούχλα. Εκτιμώ πραγματικά όλες τις συμβουλές.»