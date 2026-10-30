Ο Μπάσμπι πέταξε στη Νότια Αμερική και ξεκίνησε να επιστρέψει με τα πόδια στο σπίτι του.

Το σχέδιο του Κάρλ Μπάσμπι να διασχίσει ολόκληρο τον κόσμο με τα πόδια ξεκίνησε από ένα σημείωμα μέσα σε μια κάρτα γενεθλίων.

Ήταν στα μέσα της δεκαετίας του 1990 και ο Μπάσμπι υπηρετούσε ως αλεξιπτωτιστής στον βρετανικό στρατό, έχοντας εμμονή με τις δοκιμασίες αντοχής. Αναζητούσε τη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση που θα μπορούσε να διανύσει πεζός, ωστόσο καμία από τις επιλογές που εξέταζε δεν του φαινόταν αρκετά απαιτητική, καθώς οι μεγαλύτερες διαδρομές έφταναν μόλις μερικές χιλιάδες μίλια.

Τότε, ο πατέρας του τού πρότεινε, μέσα στην κάρτα γενεθλίων, να εξετάσει το ενδεχόμενο να διασχίσει τον Βερίγγειο Πορθμό, ανάμεσα στην Αλάσκα και τη Ρωσία, όταν τα νερά του παγώνουν τον χειμώνα. Η ιδέα αυτή άνοιγε τον δρόμο για μια διαδρομή που θα περνούσε από τέσσερις ηπείρους.

Δεν είχε σημασία ότι η διάσχιση αυτού του επικίνδυνου θαλάσσιου περάσματος με τα πόδια είχε ελάχιστα προηγούμενα στη σύγχρονη εποχή. Ο Μπάσμπι πήρε έναν μαύρο μαρκαδόρο, πλησίασε τον χάρτη που είχε στον τοίχο και χάραξε μια γραμμή από την Αγγλία, όπου ζούσε, μέσα από την Ευρώπη και την Ασία, περνώντας απέναντι στη Βόρεια Αμερική και καταλήγοντας στο νοτιότερο άκρο της Νότιας Αμερικής.

«Τότε συνειδητοποίησα ότι αυτό ακριβώς ήταν που έψαχνα», θυμήθηκε σε συνέντευξή του. «Είχαμε πλέον μπροστά μας το απόλυτο ταξίδι».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ο Μπάσμπι πέταξε στη Νότια Αμερική και ξεκίνησε να επιστρέψει με τα πόδια στο σπίτι του. Σχεδόν 28 χρόνια αργότερα, βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στον τερματισμό.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, κολύμπησε διασχίζοντας τη Μάγχη και έφτασε στη χώρα του, έπειτα από σχεδόν τη μισή ζωή του μακριά από αυτήν. Το ταξίδι του ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 1998, στην Παταγονία της Χιλής, όταν ήταν 29 ετών. Σκοπεύει να φτάσει στο σπίτι της μητέρας του, στο Χαλ της Αγγλίας, κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα. Τότε θα είναι 57 ετών.

Όπως λέει, η διαδρομή τον οδήγησε σε μερικά από τα πιο αφιλόξενα τοπία του πλανήτη, από την πυκνή ζούγκλα του Νταριέν μέχρι την τούνδρα της Σιβηρίας. Έχει συλληφθεί, απελαθεί, μείνει χωρίς χρήματα, χαθεί και θεωρηθεί τελειωμένη υπόθεση περισσότερες φορές από όσες μπορεί να θυμηθεί.

Η αποστολή του διακόπηκε επανειλημμένα εξαιτίας πολέμων, οικονομικών καταρρεύσεων και μιας πανδημίας. Κάθε φορά που αναγκαζόταν να σταματήσει, συνήθως εγκαθίστατο προσωρινά στο Μεξικό, μέχρι να βρει έναν τρόπο να συνεχίσει από το σημείο όπου είχε διακόψει την πορεία του.

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Σε όλη αυτή την προσπάθεια, ο Μπάσμπι καθοδηγούνταν από την επιθυμία του για περιπέτεια και δύο κανόνες που είχε θέσει ο ίδιος στον εαυτό του: δεν θα χρησιμοποιούσε κανένα μέσο μεταφοράς για να διανύσει τη διαδρομή και δεν θα πατούσε ξανά το πόδι του στη Βρετανία μέχρι να ολοκληρώσει το ταξίδι του, ακόμη κι αν αυτό δυσκόλευε την επικοινωνία και τις συναντήσεις με τον γιο του.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, σε μια παμπ στο νότιο Λονδίνο, ο Μπάσμπι έπινε τον καφέ του, φορώντας αθλητικά ρούχα και φθαρμένα παπούτσια για τρέξιμο, αναπολώντας την περιπέτειά του λίγο πριν από το τελευταίο σκέλος της διαδρομής.

«Είναι σαν να συμβαίνει το ένα θαύμα μετά το άλλο», είπε περιγράφοντας το ταξίδι του. Τα τελευταία σχεδόν 30 χρόνια, πρόσθεσε, η περιπέτεια ερχόταν κατά πάνω του «σαν τσουνάμι» και «σε χτυπάει πραγματικά ανελέητα».

Το αγόρι και το «Τέρας»

Ο Μπάσμπι ξεκίνησε την πορεία του από την Πούντα Αρένας, στη νότια Χιλή. Είχε μαζί του περίπου 500 δολάρια και αυτό που αποκαλούσε «Το Τέρας»: ένα τροποποιημένο καροτσάκι του γκολφ, στο οποίο είχε τοποθετήσει τον εξοπλισμό κατασκήνωσης, ρούχα, είδη προσωπικής υγιεινής, τρόφιμα και νερό.

Μια συνηθισμένη ημέρα προσπαθούσε να διανύσει περίπου 18 μίλια (29 χιλιόμετρα), προτού αναζητήσει ένα κατάλληλο σημείο για να στήσει τη σκηνή του.

Τα πρώτα εκατοντάδες μίλια ήταν ιδιαίτερα δύσκολα, όπως περιγράφει. Οι καιρικές συνθήκες ήταν συχνά σκληρές και το μεγαλύτερο μέρος της διατροφής του προερχόταν από τρόφιμα που αγόραζε σε πρατήρια καυσίμων.

«Δεν είχαμε καμία υποστήριξη», ανέφερε.

Ο Μπάσμπι χρησιμοποιεί συχνά τον πληθυντικό αριθμό, όταν μιλά για τον εαυτό του και το καροτσάκι του. «Έγινε η δική μου εκδοχή του Γουίλσον», είπε, παραπέμποντας στην μπάλα του βόλεϊ που συντρόφευε τον χαρακτήρα του Τομ Χανκς στην ταινία «Ναυαγός».

Καθώς η είδηση για το ταξίδι του διαδιδόταν, άρχισαν να σταματούν δίπλα του άνθρωποι με τα αυτοκίνητά τους, προσφέροντάς του τρόφιμα και χρήματα.

Σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής, ο Μπάσμπι έκανε επίσης διαλείμματα, σταματώντας για εβδομάδες ή ακόμη και μήνες, προκειμένου να ανακτήσει τις δυνάμεις του και να ξεφύγει από τη ζωή στον δρόμο, την οποία περιγράφει ως «απίστευτα, εξωφρενικά μονότονη».

«Τα πρώτα χρόνια ζεις το όνειρο της περιπέτειας που έχει κάθε αγόρι και είναι υπέροχα. Στη συνέχεια, όμως, όλα μετατρέπονται σε έναν ατελείωτο αγώνα», είπε.

Το 2002, όταν πέρασε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένιωσε ότι κάτι άλλαξε. Έφτασε στο Νόγκαλες της Αριζόνα και, όπως περιγράφει, από αξιοπερίεργη φιγούρα στην άκρη του δρόμου μετατράπηκε σε ενόχληση ή ακόμη και σε απειλή.

Συχνά τον περνούσαν για άστεγο. «Και τότε δεν είχε περάσει πολύς καιρός από την 11η Σεπτεμβρίου, οπότε όλοι ήταν ιδιαίτερα καχύποπτοι», ανέφερε.

Η αστυνομία τον σταματούσε συχνά, απαγορεύοντάς του να κινείται σε αυτοκινητοδρόμους, ζητώντας του να μετακινήσει τη σκηνή του ή απομακρύνοντάς τον από δημόσιους χώρους.

Στις ΗΠΑ εξασφάλισε επίσης τις πρώτες χορηγίες του, μεταξύ άλλων από μια εταιρεία φιλοξενίας ιστοσελίδων και μια εταιρεία κατασκευής πάτων παπουτσιών. Οι συμφωνίες αυτές τού απέφεραν μερικές εκατοντάδες δολάρια τον μήνα.

Το 2003 έφτασε στον Καναδά, όπου είχε μια σημαντική συνειδητοποίηση. Για χρόνια έσερνε το καροτσάκι του, μέχρι που μια ημέρα, εντελώς τυχαία, δοκίμασε να το σπρώξει από πίσω.

«Το έσπρωξα κατά λάθος και συνειδητοποίησα ότι, στην πραγματικότητα, έτσι θα μπορούσε να είναι πιο εύκολο», είπε. «Από εκείνη τη στιγμή και μετά, άρχισα να το σπρώχνω».

Πάνω στους πάγους και στα χέρια των ρωσικών αρχών

Παρά τις πολλές δυσκολίες που αντιμετώπισε, ίσως καμία δεν ήταν τόσο εξαντλητική όσο η διάσχιση του Βερίγγειου Πορθμού.

Τον Μάρτιο του 2006, ο Μπάσμπι και ο Ντιμίτρι Κίφερ, ένας Γαλλοαμερικανός εξερευνητής, ξεκίνησαν από την Αλάσκα με προορισμό τη Ρωσία, διασχίζοντας τις συνεχώς μετακινούμενες εκτάσεις πάγου του πορθμού.

Για δύο εβδομάδες, κάθε βράδυ αναζητούσαν το μεγαλύτερο δυνατό κομμάτι πάγου, προκειμένου να στήσουν εκεί τη σκηνή τους.

«Όλη τη νύχτα ακούς μόνο τον ήχο της τριβής και του τριξίματος. Ο πάγος ουσιαστικά ουρλιάζει», περιέγραψε ο Μπάσμπι. Μάλιστα, όπως πρόσθεσε, μια φορά αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη σκηνή τους μέσα στη νύχτα, επειδή ο πάγος κάτω από τα πόδια τους άρχισε να διαλύεται.

Οι δύο άνδρες στάθηκαν τυχεροί. Ο καιρός ήταν ευνοϊκός τις τελευταίες ημέρες και κατάφεραν να φτάσουν στη Ρωσία. Ωστόσο, οι συνοριοφύλακες που τους περίμεναν δεν εντυπωσιάστηκαν από το εγχείρημά τους.

«Απλώς δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι είχαμε διασχίσει με τα πόδια τον Βερίγγειο Πορθμό», είπε ο Μπάσμπι.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν επειδή δεν είχαν δηλώσει την παρουσία τους στις ρωσικές αρχές και παρέμειναν υπό κράτηση για σχεδόν δύο μήνες.

Όσα άφησε πίσω του

Η απόφαση του Μπάσμπι να μην επιστρέψει στη Βρετανία μέχρι την ολοκλήρωση του ταξιδιού του έκανε ιδιαίτερα δύσκολη την επαφή με την οικογένειά του, συμπεριλαμβανομένου του γιου του, Άνταμ, ο οποίος ήταν μόλις 8 ετών όταν ξεκίνησε η περιπέτεια.

Ο Μπάσμπι είχε χωρίσει από τη μητέρα του παιδιού αρκετά χρόνια πριν ξεκινήσει το ταξίδι και, όπως λέει, είχε προβληματιστεί έντονα για το πώς θα μπορούσε να συνδυάσει αυτή την απόφαση με τον ρόλο του ως πατέρα. Αναρωτιόταν αν η περιπέτειά του θα μπορούσε να εμπνεύσει τον γιο του ή να τον κάνει περήφανο.

«Ίσως όλο αυτό να έχει κάποια αξία και για εκείνον, ως πατέρας του», θυμήθηκε ότι σκεφτόταν όταν έφυγε.

Σε συνέντευξή του, ο νεότερος Μπάσμπι, σήμερα 36 ετών, είπε ότι ως παιδί δεν καταλάβαινε τι ακριβώς έκανε ο πατέρας του ούτε γιατί έλειπε τόσο πολύ. Ωστόσο, ένα σημείο καμπής ήρθε το 2004, όταν, σε ηλικία 14 ετών, συνάντησε τον πατέρα του στην Αλάσκα για πρώτη φορά από την έναρξη της περιπέτειας.

«Εκείνη τη στιγμή, απλώς αποδέχθηκα ότι αυτό ήταν που επέλεξε να κάνει. Σκέφτηκα: “Θα το σεβαστώ και θα τον στηρίζω σε όλη τη διαδρομή”», ανέφερε.

Ο ίδιος δήλωσε ότι ανυπομονεί να υποδεχθεί τον πατέρα του στο σπίτι και να του γνωρίσει τη Χάρλεϊ, τη 12χρονη κόρη του, την οποία ο παππούς της δεν έχει ακόμη συναντήσει.

«Είμαι πολύ περήφανος για όσα έχει καταφέρει», πρόσθεσε. «Είναι πρότυπο για ανθρώπους που λένε: “Δεν μπορώ να το κάνω αυτό”. Και μετά έρχεται ο πατέρας μου και τους λέει: “Όχι, μπορείς. Απλώς πρέπει να προσπαθήσεις και να επιμείνεις”».

Το τέλος πλησιάζει

Το πρωί μετά τη διάσχιση της Μάγχης κολυμπώντας, ο Μπάσμπι ξύπνησε, όπως λέει, με ένα έντονο αίσθημα απώλειας.

Όπως παραδέχεται, δεν είχε σκεφτεί ποτέ πραγματικά πώς θα ήταν το τέλος του ταξιδιού του, καθώς πάντα το θεωρούσε κάτι πολύ μακρινό. Τώρα, όμως, που απομένουν μόλις μερικές εκατοντάδες μίλια, η προοπτική του τερματισμού τού προκαλεί ανάμεικτα συναισθήματα και ανησυχία.

«Πρόκειται να χάσω τον σκοπό της ζωής μου. Όλο αυτό πρόκειται να τελειώσει απότομα», είπε.

Ο Μπάσμπι δεν γνωρίζει ακόμη τι θα κάνει στη συνέχεια, ωστόσο αναφέρει ότι τον ενδιαφέρει να ασχοληθεί με την εκπαίδευση και την επικοινωνία της επιστήμης.

Θα ήθελε, επίσης, να μοιραστεί αυτό που τον εξέπληξε περισσότερο σε όλη τη διαδρομή: την καλοσύνη των αγνώστων.

Εκατοντάδες άνθρωποι τού προσέφεραν στέγη, φαγητό, βοήθεια ή απλώς μια αγκαλιά. Όπως λέει, βρήκε φιλόξενους ανθρώπους «σε κάθε πολιτισμό, σε κάθε χώρα».

Μάλιστα, έχει ήδη αρχίσει να μεταφέρει αυτό το μήνυμα στους νέους, πραγματοποιώντας ομιλίες σε σχολεία κατά τη διάρκεια της επιστροφής του.

«Έχω πλέον τη μεγάλη χαρά να στέκομαι μπροστά σε μαθητές και να τους λέω ότι ο κόσμος είναι ένα πολύ καλύτερο μέρος απ' όσο φαντάζονται», κατέληξε.

πηγή: nytimes