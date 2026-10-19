Προχωράει η διαδικασία για την απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών - Επιφυλάξεις από την αντιπολίτευση.

Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, στην πρώτη ανάγνωσή του στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής, το νομοσχέδιο του υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου, το οποίο προβλέπει την απαγόρευση πρόσβασης στα social media για ανηλίκους κάτω των 15 ετών από την 1η Δεκεμβρίου 2027. Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκε μόνο η Νέα Δημοκρατία. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια.

Τα επόμενα βήματα στη Βουλή

Η πρώτη επεξεργασία του νομοσχεδίου στις επιτροπές Δικαιοσύνης και Κοινωνικών Υποθέσεων ολοκληρώνεται σήμερα, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, με τη συζήτηση επί των άρθρων του. Η συζήτηση σε δεύτερη ανάγνωση έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, ενώ την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου αναμένεται η ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής.

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