Περισσότεροι από τους μισούς μαθητές Γυμνασίου ξεκίνησαν να κάνουν χρήση social media σε ηλικία 10-12 ετών, ένας στους 4 δηλώνει ότι κάνει υπερβολική χρήση των social media και ένα στα 5 παιδιά δηλώνει ότι νιώθει νευρικότητα, ανασφάλεια ή διάσπαση προσοχής όταν δεν έχει πρόσβαση στο κινητό του.

Προς συζήτηση στη Βουλή εισάγεται σήμερα Τρίτη 13 Οκτωβρίου το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από τον εθισμό στα social media, με την ψήφισή του από την Ολομέλεια να έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου.

Το προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο θέτει ως κατώτατο ηλικιακό όριο για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Ιnstagram, TikTok, X και κυρίως όσα χρησιμοποιούν εθιστικό αλγόριθμο) τα 15 έτη, με την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων να τοποθετείται την 1η Ιανουαρίου 2027.

Την 1η Ιανουαρίου 2027 ο περιορισμός αφορά παιδιά γεννημένα το 2013 και μετά. Όσα γεννήθηκαν το 2012 ή νωρίτερα θεωρείται ότι έχουν συμπληρώσει το όριο των 15 ετών για τη συγκεκριμένη ρύθμιση, ενώ αυτό δεν καταργεί άλλους κανόνες προστασίας ανηλίκων ή νόμιμους όρους κάθε υπηρεσίας.

Το σχέδιο δεν περιέχει, παράλληλα, κλειστό ονομαστικό κατάλογο με τις πλατφόρμες, ενώ για υπηρεσίες με μικτές λειτουργίες, ο ακριβής υπαγόμενος και ο τρόπος εφαρμογής χρειάζονται αποσαφήνιση από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές όταν οριστικοποιηθεί το κανονιστικό πλαίσιο.

Την πρωτοβουλία συνυπογράφουν οι υπουργοί Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου και Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Η νομοθετική παρέμβαση απαντά στους κινδύνους από την αλγοριθμική ενίσχυση της παρατεταμένης χρήσης, όπως οι διαταραχές ύπνου και συγκέντρωσης, η κοινωνική απομόνωση και η έκθεση σε διαδικτυακό εκφοβισμό ή ακατάλληλο περιεχόμενο.

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Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε τη Δευτέρα ο υπουργός Υγείας, «περισσότεροι από τους μισούς μαθητές Γυμνασίου ξεκίνησαν να κάνουν χρήση social media σε ηλικία 10-12 ετών, ένας στους 4 δηλώνει ότι κάνει υπερβολική χρήση των social media και ένα στα 5 παιδιά δηλώνει ότι νιώθει νευρικότητα, ανασφάλεια ή διάσπαση προσοχής όταν δεν έχει πρόσβαση στο κινητό του».

«Το κράτος, η κυβέρνηση, η Πολιτεία, στηριζόμενη στα εξαιρετικά ανησυχητικά συμπεράσματα των επιστημονικών ερευνών, νομοθετεί για να βοηθήσει τους γονείς και να τους βγάλει απο τη δύσκολη θέση», πρόσθεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Η παρέμβαση συμπληρώνει εργαλεία που ήδη λειτουργούν, όπως το parco.gov.gr και το Kids Wallet, καθώς και τον περιορισμό της χρήσης κινητών τηλεφώνων στα σχολεία.

Οι βασικές ρυθμίσεις