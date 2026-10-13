Ξεκίνησε η κακοκαιρία. Ισχυρή καταιγίδα έπληξε τα χαράματα περιοχές της Αττικής.

Ξεκίνησε η κακοκαιρία, ενώ ισχυρή καταιγίδα σάρωσε αρκετές περιοχές της Αττικής τα ξημερώματα. Η δυσκολότερη μέρα της κακοκαιρίας αναμένεται να είναι η Τετάρτη, ενώ τα ισχυρά φαινόμενα ξεκινούν από σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου.

Μπροστά σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο 48ωρο βρίσκεται η χώρα, καθώς ισχυρή κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει την Αττική και πολλές περιοχές της Ελλάδας, Τρίτη και την Τετάρτη, με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχοπτώσεις, τις ισχυρές καταιγίδες, τις τοπικές χαλαζοπτώσεις και τους θυελλώδεις ανέμους που θα φτάσουν τοπικά ακόμη και τα 9 μποφόρ.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος εντοπίζεται στις περιοχές όπου τα φαινόμενα προβλέπεται να έχουν μεγάλη ένταση αλλά και διάρκεια, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τοπικά πλημμυρικά επεισόδια, υπερχειλίσεις ρεμάτων και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη Μαγνησία, στις Σποράδες και στην Εύβοια, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένεται να επιμείνουν για πολλές ώρες.

Στο... μάτι της κακοκαιρίας θα βρεθεί και η Αττική, με το πιο επιβαρυμένο διάστημα να τοποθετείται χρονικά από αργά το απόγευμα έως αργά το βράδυ της Τρίτης.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, ενώ η Πολιτική Προστασία έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα τις αρμόδιες υπηρεσίες, με έμφαση στην πρόληψη και αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων. Το κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει αρχικά τη δυτική Ελλάδα, προτού επεκταθεί προς τα ανατολικά και νότια, με τις συνθήκες να επιδεινώνονται αισθητά από το απόγευμα της Τρίτης.

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Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα βρεθούν, μεταξύ άλλων, τα νησιά του Ιονίου, η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα, η Εύβοια, οι Σποράδες, η Θεσσαλία και η Κρήτη, ενώ ισχυρές καταιγίδες αναμένονται πρόσκαιρα και στην Αττική.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται την Τρίτη στις ακόλουθες περιοχές:

Ιόνιο, δυτική Στερεά και δυτική Πελοπόννησος: Στη Λευκάδα, την Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο και τις υπόλοιπες περιοχές από τις πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

Χαλκιδική: Από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα.

Σποράδες, ανατολική Θεσσαλία και Εύβοια: Από τις απογευματινές ώρες, με φαινόμενα που θα έχουν ένταση και διάρκεια.

Βορειοανατολική Πελοπόννησος και ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής: Πρόσκαιρα, από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα.

Δωδεκάνησα: Από αργά τη νύχτα.

Κρήτη: Από τις βραδινές ώρες, κυρίως στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου.

Η ΕΜΥ επισημαίνει ότι ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις περιοχές όπου τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν μεγάλη ένταση και διάρκεια, κυρίως στη δυτική Ελλάδα, τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, τη Μαγνησία και την Εύβοια.

Την Τετάρτη, τα ισχυρά φαινόμενα θα επιμείνουν κυρίως σε περιοχές της ανατολικής χώρας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται:

Στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια, έως αργά το απόγευμα, με ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια.

Στα Δωδεκάνησα, έως το απόγευμα.

Στη δυτική Κρήτη, κυρίως στα Χανιά και το Ρέθυμνο, έως αργά τη νύχτα.

Παράλληλα, από το βράδυ της Τρίτης έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης θα πνέουν τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, έντασης 8 έως 9 μποφόρ, αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία στο κεντρικό.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ERTnews Νικολέτα Ζιακοπούλου, τα έντονα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από το Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα και στη συνέχεια θα επεκταθούν στο Αιγαίο και την Κρήτη.

Η Τετάρτη η δυσκολότερη ημέρα της κακοκαιρίας

Η κακοκαιρία αναμένεται να ενταθεί από σήμερα το βράδυ, με την Τετάρτη να εκτιμάται ότι θα είναι η πιο δύσκολη ημέρα. Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται κυρίως στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, τις Σποράδες, την Εύβοια και σε περιοχές του Αιγαίου.

Παράλληλα, οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας κατά τόπους τα 10 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, διαμορφώνοντας ένα περισσότερο χειμωνιάτικο σκηνικό.

Έρχονται τα πρώτα χιόνια στα χιονοδρομικά κέντρα

Η απότομη μεταβολή του καιρού αναμένεται να φέρει και τις πρώτες χιονοπτώσεις στα χιονοδρομικά κέντρα, σηματοδοτώντας την πρώτη έντονη χειμωνιάτικη εικόνα της περιόδου.

Οι πολίτες θα πρέπει να παρακολουθούν τις ενημερώσεις για την εξέλιξη των φαινομένων και να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι.