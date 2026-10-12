Το νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να χτυπήσει ξανά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα ενώ καταιγίδες αναμένονται και σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Η πρώτη οργανωμένη και γενικευμένη κακοκαιρία της χειμερινή περιόδου αναμένεται να ξεκινήσει από αύριο, καθώς αναμένεται σημαντική επιδείνωση του καιρού, που θα διαρκέσει το επόμενο 48ωρο.

Στα κύρια χαρακτηριστικά του νέου κύματος κακοκαιρίας είναι οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να υπάρξουν και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εκδόθηκε την Δευτέρα από την ΕΜΥ αναμένονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο από το βράδυ της Τρίτης 13/10. Το νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να χτυπήσει ξανά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα ενώ παροδικές καταιγίδες αναμένονται και σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Βροχές θα σημειωθούν το μεσημέρι της Τρίτης στην Αττική ενώ το βράδυ ενδέχεται να σημειωθούν καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές.

Την Πέμπτη θα υπάρξει πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού ενώ την Παρασκευή νέο βαρομετρικό χαμηλό θα δώσει βροχές κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

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Πού αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, την Τρίτη 13/10 αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες:

α) Στα νησιά του Ιονίου (Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ζάκυνθος), τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

β) Στη Χαλκιδική από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα.

γ) Στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία (νομός Μαγνησίας) και την Εύβοια από τις απογευματινές ώρες. Στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια.

δ) Πρόσκαιρα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα.

ε) στα Δωδεκάνησα από αργά τη νύχτα.

στ) στην Κρήτη (κυρίως στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου) από τις βραδινές ώρες.

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Την Τετάρτη 14/10

Την Τετάρτη η κακοκαιρία θα συνεχιστεί:

α) Στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία (στον νομό Μαγνησίας) και την Εύβοια έως αργά το απόγευμα με έντονα και σε διάρκεια φαινόμενα.

β) στα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα.

γ) στη δυτική Κρήτη (κυρίως στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα.

Παράλληλα τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις που θα φτάνουν τα 8 - 9 μποφόρ θα πνέουν αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία και στο κεντρικό, από το βράδυ της Τρίτης έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης.

Live η πορεία της κακοκαιρίας

Συστάσεις για την κακοκαιρία

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς το νέο κύμα κακοκαιρίας θα σαρώσει αρκετές περιοχές της χώρας.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων, η Γενική Γραμματεία πολιτικής προστασίας καλεί τους πολίτες:

- Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

- Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

- Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

- Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

- Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

- Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

- Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm2zvk5fjkld?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

- Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

- Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο:

- Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

- Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

- Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

- Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο:

- Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

- Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

- Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

- Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm2t0q9idg0x?integrationId=40599y14juihe6ly}

- Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

- Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

- Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.





