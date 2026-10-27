Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026 αναμένονται φαινόμενα σε σημαντικό μέρος της χώρας. Χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμοι έως 7 μποφόρ στα πελάγη.

Συνεχίζεται η κακοκαιρία και σήμερα. Σε κατάσταση συναγερμού (Red Code) έχει τεθεί από τη Δευτέρα (26/10) ο κρατικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, τα οποία αναμένεται να επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας έως και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου.

Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026 αναμένονται φαινόμενα σε σημαντικό μέρος της χώρας. Χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμοι έως 7 μποφόρ στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά, στα βορειοανατολικά, ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, στη Χαλκιδική, στο Αιγαίο και στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν ενώ πιθανότητα τοπικών βροχών υπάρχει κυρίως για υπόλοιπα τμήματα της κεντρικής και νότιας χώρας. Προς το βράδυ στη Θεσσαλία θα σημειωθούν χιονοπτώσεις σε περιοχές με υψόμετρα άνω των 1300-1500 μέτρων.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 4 έως 13 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 17, στη Θεσσαλία από 8 έως 18, στην Ήπειρο από 6 έως 18, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 10 έως 20, στα νησιά του Ιονίου από 10 έως 19, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 11 έως 17, στις Κυκλάδες από 10 έως 19, και στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη από 13 έως 20 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ και από το μεσημέρι 4 έως 6 μποφόρ. Στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, σταδιακά όμως έως το απόγευμα θα γίνουν βόρειοι ίδιας έντασης. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι 5 έως 7 μποφόρ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην Αττική, σύμφωνα με το meteo, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το πρωί και ενδεχομένως προς το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και στα δυτικά κατά διαστήματα έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της ΕΜΥ και την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, η πορεία του καιρού διαμορφώνεται ως εξής:

Για σήμερα, Τρίτη: Τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν σχετική ύφεση, ωστόσο αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες στην ανατολική και νότια Ελλάδα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Εύβοια, τη Μαγνησία και τις Βόρειες Σποράδες.

Για αύριο, Τετάρτη: Αναμένεται νέα επιδείνωση με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα «χτυπήσουν» κυρίως την Ανατολική Θεσσαλία, τις Βόρειες Σποράδες, την Ανατολική Στερεά (Φθιώτιδα, Βοιωτία), την Εύβοια και τη Σκύρο.

Λόγω των παραπάνω, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει κηρύξει σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τις εξής περιοχές:

Τις Π.Ε. Εύβοιας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας).

Τις Π.Ε. Σποράδων, Μαγνησίας και Λάρισας (Περιφέρεια Θεσσαλίας).

Τις Π.Ε. Δωδεκανήσων (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου).

Την Περιφέρεια Αττικής (για προληπτικούς λόγους).

Την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (για προληπτικούς λόγους).

Πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα της κακοκαιρίας

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα φαινόμενα θα έχουν διάρκεια τριών ημερών, Δευτέρα (26-10-2026) και τουλάχιστον έως και την Τετάρτη (28-10-2026).

Πιο αναλυτικά:

Τρίτη (27-10-2026)

α) Στις Σποράδες και την Εύβοια έως το μεσημέρι και εκ νέου από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

β) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ) Στην Αττική έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε) Στα Δωδεκάνησα από αργά το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Τετάρτη (28-10-2026)

α) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) έως αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

β) Στις Σποράδες και την Εύβοια έως αργά το βράδυ (κόκκινη προειδοποίηση).

γ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ) Στα Δωδεκάνησα (κόκκινη προειδοποίηση).

ε) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας), κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ) Στην Αττική από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Οι βροχές «απειλούν» την μαθητική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Νικολέτας Ζιακοπούλου με βροχές και καταιγίδες θα κυλήσουν τα επόμενα 24ωρα με τις μαθητικές παρελάσεις να «απειλούνται» από τις άγριες διαθέσεις του καιρού. Όπως σημειώνει η μετεωρολόγος της ΕΡΤ η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη εμφανίζουν καλύτερες προοπτικές, καθώς οι βροχές ενδέχεται να έχουν υποχωρήσει μέχρι την ώρα των παρελάσεων. Ωστόσο, το κρύο αναμένεται να είναι αισθητό, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχύσουν την αίσθηση της χαμηλής θερμοκρασίας.

Αντίθετα, μεγαλύτερη ανησυχία προκαλούν οι καιρικές συνθήκες στη Μαγνησία, τις Σποράδες, την Εύβοια, το βορειοανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, όπου οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες ενδέχεται να δυσκολέψουν τη διεξαγωγή των παρελάσεων καθώς τα φαινόμενα θα είναι έντονα και επίμονα καθόλη την διάρκεια της ημέρας της εθνικής εορτής με την ένταση των φαινομένων να αυξομειώνεται. Όπως τόνισε η κα Ζιακοπούλου πρόσκαιρη βελτίωση αναμένεται την Πέμπτη ενώ επισήμανε ότι «απαιτείται προσοχή, ιδιαίτερα στις περιοχές από τη Θεσσαλία και νοτιότερα, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν πλημμύρες.»

Οι περιοχές που κινδυνεύουν με αναβολή των παρελάσεων

Στην νεότερη πρόγνωσή της η Νικολέτα Ζιακοπούλου παραθέτοντας τα στοιχεία του καιρού για τις 11 το πρωί ανήμερα της εθνικής εορτής τόνισε ότι όπως φαίνεται η πορεία της βροχής κινδυνεύει να υπάρχει αναβολή των παρελάσεων των μαθητών σε Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Βόρειο - Ανατ. Αιγαίο και Δωδεκάνησα». Δεν μίλησε για οριζόντια ακύρωση των παρελάσεων αλλά σοβαρό ενδεχόμενο αναβολής ανάλογα με την πορεία και την εξέλιξη των φαινομένων σε τοπικό επίπεδο.

Η πρόγνωση Καλλιάνου για τον καιρό των παρελάσεων για την 28η Οκτωβρίου

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο , Αθήνα και Θεσσαλονίκη δεν φαίνεται να αντιμετωπίζουν σοβαρό καιρικό εμπόδιο για τη διεξαγωγή των παρελάσεων. Πιο δύσκολες αναμένονται οι καιρικές συνθήκες στη Θεσσαλία, όπου προβλέπονται βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους έντονες. Η περιοχή συγκαταλέγεται σε εκείνες που χρειάζονται αυξημένη προσοχή, καθώς η επιμονή των φαινομένων μπορεί να οδηγήσει σε συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων νερού. Έντονα φαινόμενα σε Σποράδες και Δωδεκάνησα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στις Σποράδες, όπου αναμένονται αυξημένα ύψη βροχής και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες. Η περιοχή βρίσκεται μεταξύ εκείνων που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο από τη νέα διαταραχή. Ανάλογη είναι η ανησυχία για τα Δωδεκάνησα, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι έντονα και να συνοδεύονται από δυσμενείς συνθήκες για τις μετακινήσεις. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του MEGA τα φαινόμενα στις περιοχές αυτές θα εκτιμηθούν ανήμερα της εθνικής επετείου με στόχο την διασφάλιση της ακεραιότητας μαθητών και συμμετεχόντων στην παρέλαση.

Κακοκαιρία: Συναγερμός για επικίνδυνες καταιγίδες και χαλάζι – Οι περιοχές στο “κόκκινο”