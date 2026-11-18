«Δυστυχώς, με ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η αυθαιρεσία και ο αυταρχισμός οπλίζουν το χέρι κάποιων αστυνομικών» τόνισε ο κ. Σκανδάμης.

Την έντονη αντίδρασή του για τα περιστατικά αστυνομικής βίας που ότι σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της πορείας για την επέτειο του Πολυτεχνείου εκφράζει ο τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της ΕΛΑΣ, Μαρίνος Σκανδάμης.

Παράλληλα, αποδίδει πολιτικές ευθύνες στην ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, υποστηρίζοντας ότι το κλίμα αυθαιρεσίας και αυταρχισμού δημιουργεί τις συνθήκες για τέτοιου είδους περιστατικά. Ο ίδιος ζητά την άμεση διερεύνηση των καταγγελιών και την πλήρη απόδοση τόσο των ποινικών όσο και των πειθαρχικών ευθυνών σε όσους αποδειχθεί ότι εμπλέκονται.

Ειδικότερα ο κ. Σκανδάμης σημειώνει «η αποτρόπαια αστυνομική βία εις βάρος διαδηλωτών κατά την επέτειο της 17ης Νοέμβρη, που μεταξύ άλλων είχε ως συνέπεια τον βαρύτατο τραυματισμό διαδηλώτριας, σοκάρει την Ελλάδα. Δυστυχώς, με ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η αυθαιρεσία και ο αυταρχισμός οπλίζουν το χέρι κάποιων αστυνομικών.

Ζητάμε τώρα την πλήρη ποινική και πειθαρχική απόδοση ευθυνών».