Ο εμβληματικός φιλόσοφος Σωκράτης μάς προσκαλεί να αναλογιστούμε τη σημασία των ανθρώπινων σχέσεων.

Όταν έρχεται η στιγμή να επιλέξουμε τον άνθρωπο με τον οποίο θα μοιραστούμε τη ζωή μας, είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας πολλά περισσότερα από τον αρχικό ενθουσιασμό και τη γοητεία του έρωτα. Το να βρούμε έναν άνθρωπο με τον οποίο μπορούμε να οικοδομήσουμε μια υγιή σχέση προϋποθέτει να γνωρίζουμε καλά τον εαυτό μας, να ξέρουμε τι πραγματικά αναζητούμε και να κατανοούμε ότι η αγάπη σημαίνει σεβασμό, φροντίδα και, πάνω απ’ όλα, αυτοεκτίμηση.

Ο εμβληματικός φιλόσοφος Σωκράτης μάς προσκαλεί να αναλογιστούμε τη σημασία των ανθρώπινων σχέσεων μέσα από μια χαρακτηριστική φράση: «Αν βρεις έναν καλό σύντροφο, θα είσαι ευτυχισμένος. Αν βρεις έναν κακό, θα γίνεις φιλόσοφος». Ένα μήνυμα γεμάτο ειρωνεία και σοφία, που μέσα σε λίγες λέξεις περιγράφει πώς οι ερωτικές εμπειρίες μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη ζωή.

Το νόημα της φράσης

Η φράση χρησιμοποιεί έναν ειρωνικό τόνο, αναδεικνύοντας τη γνώση και την ευτυχία που μπορεί να προκύψουν από μια σχέση στην οποία υπάρχει ουσιαστική σύνδεση και συμβατότητα. Αντίθετα, όταν μια σχέση είναι δύσκολη και επώδυνη, η συναισθηματική αναστάτωση μπορεί να μας αναγκάσει να σταματήσουμε, να αναρωτηθούμε βαθύτερα για την αγάπη και να στρέψουμε το βλέμμα προς τον ίδιο μας τον εαυτό. Έτσι, ακόμη και μια αρνητική εμπειρία μπορεί να μετατραπεί σε ευκαιρία αυτογνωσίας, ωριμότητας και ουσιαστικής σοφίας για τη ζωή.

Το κλειδί βρίσκεται στην επιλογή

Η συγκεκριμένη φράση εστιάζει στο πόσο καθοριστικά επηρεάζει την ψυχική μας ισορροπία ο άνθρωπος που επιλέγουμε να έχουμε καθημερινά δίπλα μας. Μια υγιής σχέση βασίζεται στην ηρεμία, την εμπιστοσύνη, τον σεβασμό και τη συντροφικότητα. Ο άνθρωπος που επιλέγουμε να μοιραστεί τη ζωή μας αντανακλά, σε έναν βαθμό, την αγάπη και την εκτίμηση που τρέφουμε για τον εαυτό μας. Το να επιλέγουμε σωστά σημαίνει να σεβόμαστε περισσότερο τον εαυτό μας.

Δεν πρόκειται, βέβαια, για την αναζήτηση ενός τέλειου ανθρώπου, αλλά για τη δημιουργία ενός δεσμού με κάποιον που θα βρίσκεται δίπλα μας, θα μας στηρίζει και θα μας επιτρέπει να εξελισσόμαστε χωρίς να χάνουμε την ταυτότητά μας σύμφωνα με το okdiario.com.

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Άλλωστε, αυτός είναι ο άνθρωπος που θα σταθεί δίπλα μας και στις δύσκολες στιγμές. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να υπάρχει αμοιβαία δέσμευση και διάθεση και από τις δύο πλευρές για φροντίδα, κατανόηση και υποστήριξη σε κάθε στάδιο της ζωής.

Η αγάπη είναι και ζήτημα αυτοεκτίμησης

Το βαθύτερο μήνυμα της φράσης είναι ότι η αγάπη δεν πρέπει να μετατρέπεται σε μια απεγνωσμένη αναζήτηση της ευτυχίας έξω από εμάς. Πριν δημιουργήσουμε μια σχέση, χρειάζεται να γνωρίζουμε τι αξίζουμε, να αναγνωρίζουμε τις ανάγκες μας και να έχουμε ξεκάθαρα όρια, χωρίς να συμβιβαζόμαστε με καταστάσεις που μας πληγώνουν από φόβο μήπως μείνουμε μόνοι. Επομένως, το να μοιραζόμαστε τη ζωή μας με έναν άνθρωπο θα πρέπει να σημαίνει προσθήκη και όχι αφαίρεση. Αγαπώ σημαίνει επιλέγω έναν άνθρωπο που με κάνει να αισθάνομαι αγαπητός, ασφαλής και ελεύθερος. Έναν άνθρωπο δίπλα στον οποίο μπορώ να είμαι ο εαυτός μου, χωρίς να χάνω ποτέ την πορεία και την ταυτότητά μου.

Μια ουσιαστική σχέση δεν σε κάνει να χάνεις τον εαυτό σου. Σε βοηθά να γίνεσαι η καλύτερη εκδοχή του.