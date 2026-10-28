Ξεναγήθηκε και στην αίθουσα με τα τρόπαια της ομάδας.

Στις κερκίδες του Nick Galis hall βρέθηκε απόψε ο Νίκος Ανδρουλάκης συνοδευόμενος από το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Θανάση Γλαβίνα και γνωστό φίλαθλο των κιτρινόμαυρων, τον αθλητικογράφο και Τομεάρχη Αθλητισμού του ΠΑΣΟΚ Βασίλη Σκουντή και τον βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη για τη στρατιωτική παρέλαση, παρακολούθησε τον αγώνα του Άρη απέναντι στην Τσεντεβίτα Ολίμπια Λιουμπλιάνας στο πλαίσιο του Eurocap.

Νωρίτερα, ξεναγήθηκε από τον πρώην διεθνή καλαθοσφαιριστή και Πρόεδρο Δ.Σ. της ΚΑΕ Άρης, Χάρη Παπαγεωργίου, στην αίθουσα με τα τρόπαια της ομάδας.