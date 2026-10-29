Και οι δύο περιέχουν βιταμίνες, φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικές ουσίες, ενώ μπορούν να ενταχθούν εύκολα σε σαλάτες, μαγειρευτά φαγητά και υγιεινά σνακ.

Οι πιπεριές αποτελούν μία από τις πλουσιότερες φυσικές πηγές βιταμίνης C, όμως το χρώμα τους μπορεί να αποκαλύψει σημαντικές διαφορές στη διατροφική τους αξία. Ποια υπερέχει και τι συμβαίνει κατά τη διαδικασία της ωρίμανσης;

Η πράσινη και η κόκκινη πιπεριά βρίσκονται συχνά στο καθημερινό μας τραπέζι, προσφέροντας γεύση, χρώμα και πολύτιμα θρεπτικά συστατικά. Παρότι και οι δύο αποτελούν εξαιρετικές επιλογές για μια ισορροπημένη διατροφή, η περιεκτικότητά τους σε βιταμίνη C δεν είναι απαραίτητα ίδια, όπως αναφέρει το hindustantimes.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η κόκκινη πιπεριά περιέχει περισσότερη βιταμίνη C από την πράσινη, με τη διαφορά να συνδέεται κυρίως με το στάδιο ωρίμανσης του καρπού.

Γιατί η κόκκινη πιπεριά έχει περισσότερη βιταμίνη C

Οι πράσινες πιπεριές συγκομίζονται συνήθως πριν ολοκληρώσουν την ωρίμανσή τους. Καθώς ωριμάζουν, πολλές ποικιλίες αλλάζουν χρώμα, από πράσινο σε κόκκινο, ενώ παράλληλα μεταβάλλεται και η συγκέντρωση των θρεπτικών τους συστατικών.

Κατά τη διαδικασία αυτή, η παραγωγή και ο μεταβολισμός του ασκορβικού οξέος, δηλαδή της βιταμίνης C, επηρεάζονται από τις φυσιολογικές αλλαγές που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό του καρπού.

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Επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο International Journal of Food Sciences and Nutrition διαπίστωσε ότι σε συγκεκριμένη ποικιλία γλυκιάς πιπεριάς η περιεκτικότητα σε βιταμίνη C αυξανόταν όσο προχωρούσε η ωρίμανση.

Συγκεκριμένα, ανά 100 γραμμάρια βρώσιμου προϊόντος καταγράφηκαν:

- Πράσινη πιπεριά: 107,3 mg βιταμίνης C.

- Πιπεριά σε μεταβατικό στάδιο ωρίμανσης: 129,6 mg.

- Κόκκινη πιπεριά: 154,3 mg.

Τα αποτελέσματα δείχνουν σημαντική αύξηση της βιταμίνης C κατά την ωρίμανση, αν και οι συγκεκριμένες τιμές δεν ισχύουν για όλες τις ποικιλίες.

Τι αλλάζει μέσα στην πιπεριά όταν ωριμάζει

Η αλλαγή του χρώματος δεν αποτελεί απλώς μια εξωτερική μεταβολή. Καθώς η πιπεριά ωριμάζει, μειώνεται η χλωροφύλλη που ευθύνεται για το πράσινο χρώμα και γίνονται περισσότερο εμφανείς ή συσσωρεύονται άλλες χρωστικές ουσίες, κυρίως τα καροτενοειδή.

Στις κόκκινες πιπεριές αυξάνονται χαρακτηριστικές χρωστικές, όπως η καψανθίνη, οι οποίες συμβάλλουν στο έντονο κόκκινο χρώμα τους.

Παράλληλα, μεταβάλλεται η αντιοξειδωτική δραστηριότητα του καρπού. Η βιταμίνη C συμμετέχει στους φυσικούς μηχανισμούς προστασίας των φυτικών κυττάρων από το οξειδωτικό στρες.

Ωστόσο, η αύξησή της δεν είναι απόλυτος κανόνας. Η ποικιλία, οι συνθήκες καλλιέργειας και το στάδιο ωρίμανσης μπορούν να επηρεάσουν την τελική περιεκτικότητα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η βιταμίνη C φτάνει στο υψηλότερο επίπεδό της πριν από την πλήρη ωρίμανση.

Ποια είναι τα οφέλη της βιταμίνης C

Η βιταμίνη C αποτελεί απαραίτητο θρεπτικό συστατικό για τον ανθρώπινο οργανισμό και συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Επιπλέον, συμμετέχει στην παραγωγή κολλαγόνου, το οποίο είναι σημαντικό για την υγεία του δέρματος, των αιμοφόρων αγγείων και των συνδετικών ιστών.

Παράλληλα, βοηθά στην απορρόφηση του σιδήρου από φυτικές τροφές και λειτουργεί ως αντιοξειδωτικό, συμβάλλοντας στην προστασία των κυττάρων.

Ωμή ή μαγειρεμένη πιπεριά;

Εξίσου σημαντικός παράγοντας είναι ο τρόπος κατανάλωσης. Η βιταμίνη C είναι ευαίσθητη στη θερμότητα και μπορεί να μειωθεί κατά το μαγείρεμα, ιδιαίτερα όταν η πιπεριά βράζεται για πολλή ώρα.

Για μεγαλύτερη διατήρηση της βιταμίνης C, η κατανάλωση ωμής πιπεριάς αποτελεί μια καλή επιλογή. Εναλλακτικά, το σύντομο μαγείρεμα με περιορισμένη ποσότητα νερού μπορεί να περιορίσει τις απώλειες.

Ακόμη και η αποθήκευση παίζει ρόλο, καθώς η παρατεταμένη διατήρηση μπορεί να επηρεάσει τη συγκέντρωση της βιταμίνης.

Τελικά, ποια πιπεριά να επιλέξουμε;

Αν ο βασικός στόχος είναι η μεγαλύτερη πρόσληψη βιταμίνης C, η κόκκινη πιπεριά αποτελεί συνήθως την καλύτερη επιλογή. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι η πράσινη υστερεί σημαντικά σε διατροφική αξία.

Και οι δύο περιέχουν βιταμίνες, φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικές ουσίες, ενώ μπορούν να ενταχθούν εύκολα σε σαλάτες, μαγειρευτά φαγητά και υγιεινά σνακ.

Το σημαντικότερο είναι η ποικιλία στην καθημερινή διατροφή, καθώς η κατανάλωση λαχανικών διαφορετικών χρωμάτων συμβάλλει στην πρόσληψη περισσότερων θρεπτικών συστατικών.