Η Sun «πιάστηκε στα πράσα» ανεβασμένη σε ποδήλατο μεταξύ 35ου και 40ου χιλιομέτρου.

Μια Κινέζα fitness influencer είδε ένα μεγάλο χορηγό να της «γυρίζει την πλάτη», αφού παραδέχτηκε ότι χρησιμοποίησε ποδήλατο κατά τη διάρκεια του Μαραθωνίου του Βερολίνου.

Η Sun Yuanyuan, γνωστή ως Abeeeer στα κινέζικα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είχε ισχυριστεί ότι πέτυχε ατομικό ρεκόρ κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, ένας λογαριασμός στο Instagram που ασχολείται με τον εντοπισμό ανακριβών ή παραπλανητικών χρόνων από influencers δημοσίευσε μια φωτογραφία που φαινόταν να δείχνει τη Sun... πάνω σε ποδήλατο ανάμεσα στο 35ο και το 40ό χιλιόμετρο της διαδρομής.

{https://www.instagram.com/mothershipsg/p/DeMGjSpmtOO/}

Η Sun ζήτησε συγγνώμη και παραδέχτηκε ότι «παραβίασε τους κανόνες», αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να κρατήσει τη συμφωνία που είχε κλείσει με την εταιρεία αθλητικών υποδημάτων Brooks.

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Ένας λογαριασμός στο Instagram με την ονομασία Official Marathon Time Integrity Unit (OMTIU) δημοσίευσε μια φωτογραφία που απεικόνιζε τη Sun στο πίσω μέρος ενός ποδηλάτου, το οποίο οδηγούσε άλλο άτομο κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Ο ίδιος λογαριασμός δημοσίευσε επίσης τα ενδιάμεσα περάσματα (splits) της Sun - δηλαδή τους χρόνους που χρειάστηκε για να ολοκληρώσει κάθε τμήμα 5 χιλιομέτρων της διαδρομής. Τα στοιχεία έδειξαν ότι η ταχύτητά της αυξήθηκε απότομα μεταξύ του 35ου και του 40ού χιλιομέτρου, την ώρα που φέρεται να βρισκόταν πάνω στο ποδήλατο.

Η Sun δημοσίευσε μια συγγνώμη στην κινεζική πλατφόρμα Rednote, την οποία κοινοποίησε η OMTIU, παραδεχόμενη την παράβαση.

Η ίδια έγραψε: «Δεν θα προβάλω δικαιολογίες για αυτή τη συμπεριφορά. Αισθάνθηκα αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της διαδρομής, [αλλά] αυτό δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση δικαιολογία για την παραβίαση των κανόνων. Η προσπάθειά μου να "κόψω" δρόμο ήταν μια μεγάλη ασέβεια προς την διοργάνωση και το πνεύμα του μαραθωνίου».

Η Sun, η οποία διαθέτει 520.000 ακολούθους στο Rednote, πρόσθεσε επίσης ότι «απέκρυψε σκόπιμα» τις πράξεις της, συμπληρώνοντας: «Νιώθω βαθιά ενοχή για αυτό».

Η εταιρεία Brooks επιβεβαίωσε στο BBC τον τερματισμό της συνεργασίας της με τη Sun: «Η Brooks πιστεύει ότι το τρέξιμο πρέπει να βασίζεται στην ακεραιότητα, τη δικαιοσύνη και τον σεβασμό προς τον ανταγωνισμό. Αφού επαληθεύσαμε τις καταγγελίες, η Brooks China τερμάτισε τη σχέση της με το εν λόγω άτομο και τοποθετήθηκε δημόσια για το ζήτημα».

Η σελίδα OMTIU δημιουργήθηκε για να αναδείξει «τη αυξανόμενη τάση παραποίησης δεδομένων GPS, επιλεκτικής προβολής στοιχείων στο Strava και ψευδών ισχυρισμών για ατομικά ρεκόρ» ανάμεσα σε δρομείς μαραθωνίου και ιδιαίτερα influencers του fitness.