«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντί να απολογείται για τα σκάνδαλα που παράγει με ρυθμούς πολυβόλου, προσπαθούσε να εκφοβίσει την κα Κοβέσι για να συγκαλυφθεί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, των Χασάπηδων, των Φραπέδων και των Πόρσε», αναφέρει η Ρένα Δούρου.

«Οι καταγγελίες της Λάουρα Κοβέσι αποτελούν κόλαφο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», αναφέρει σε δήλωσή της η Ρένα Δούρου με αφορμή τα όσα είπε η Ευρωπαία Εισαγγελέας σε συνέντευξή της στο Politico, στην οποία άφησε αιχμές για απόπειρες εκφοβισμού στην Ελλάδα, υποχρηματοδότηση και εμπόδια στις έρευνες.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντί να απολογείται για τα σκάνδαλα που παράγει με ρυθμούς πολυβόλου, προσπαθούσε να εκφοβίσει την κα Κοβέσι για να συγκαλυφθεί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, των «Χασάπηδων», των «Φραπέδων» και των «Πόρσε», σε βάρος των έντιμων αγροτών», συνεχίζει η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει: «Αυτές οι καταγγελίες συνιστούν ένα ακόμη βαρύ πλήγμα για το κράτος δικαίου στη χώρα μας.

Η κυβέρνηση είναι ξανά έκθετη. Πρέπει να φύγει».