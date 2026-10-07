Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στην κόντρα της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα.

Τη δική του άποψη για την ένταση που έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες μεταξύ της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα εξέφρασε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Ο γνωστός παρουσιαστής, το πρωί της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, μέσα από την ραδιοφωνική εκπομπή του, αναφέρθηκε στις δημόσιες τοποθετήσεις των δύο καλλιτεχνών, τονίζοντας πως η συγκεκριμένη κατάσταση τον πληγώνει, καθώς οι δυο τους έχουν δημιουργήσει μαζί μεγάλες επιτυχίες.

Όσα είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για Βίσση – Καρβέλα

Το απόσπασμα από την δημόσια τοποθέτηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου, προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι!».

«Η Άννα έχει φτάσει στα 70, να λέμε την αλήθεια. Αυτή η υπέροχη τραγουδίστρια… Ο Νίκος να είναι πιο μεγάλος; Εγώ τον Καρβέλα δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου, με την Άννα έχουμε βρεθεί, έχουμε ανταλλάξει μηνύματα, έχει βγει και εδώ στην εκπομπή, την έχω πολύ μεγάλη συμπάθεια. Γιατί ρε Νίκο τώρα; 50 χρόνια… Είναι μία κακιά στιγμή, είμαι σίγουρος ότι έχουν υπάρξει κι άλλες κακές στιγμές».

Και συνέχισε: «Είναι τεράστιοι καλλιτέχνες, έχουν αφήσει πολύ ωραία πράγματα, πληγώνομαι τώρα… στη δύση της καριέρας και των δύο, μακάρι να είναι γεροί να δημιουργούν για άλλα 30 χρόνια. Αυτούς τους δύο ανθρώπους του έχουμε πάντα μαζί, ακόμα και αν μην μιλάνε, αν έχουν αποφασίσει κάτι άλλο δεν θα ήθελα να… ξεφτιλίζονται, είναι σχέση ζωής άφησαν πολύ ωραία δουλειά πίσω τους και τώρα κάθονται για τα 200 – 300 όταν έχουν περάσει εκατομμύρια από χέρια τους όλα αυτά τα 50 χρόνια, μαγαζιά, δικαιώματα, τραγουδάρες, με πληγώνει. Μακάρι να μην έστελνε ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος…».

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