«Γαλαζοαίματέ μου», έγραψε η Μαρία Δελόγκα στην ανάρτησή της.

Σχεδόν ένας μήνας έχει περάσει από όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή, σε ηλικία 54 ετών.

Ο θάνατός του προκάλεσε πανελλήνια θλίψη, συγκίνηση, αλλά και πολλά ερωτηματικά, ενώ παράλληλα δημιούργησε πολλά ερωτηματικά γύρω από τις συνθήκες κάτι από τις οποίες έφυγε από τη ζωή.

Η έρευνα για τα αίτια του θανάτου του βρίσκεται υπό πλήρη εξέλιξη, με τις αρμόδιες Αρχές να εξετάζουν τα διαθέσιμα στοιχεία.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του, τους φίλους, τους συνεργάτες και τους ανθρώπους που τον ακολουθούσαν όλα αυτά τα χρόνια.

Λίγες ημέρες αργότερα, πραγματοποιήθηκε η εξόδιος ακολουθία, όπου πλήθος κόσμου έδωσε το «παρών» προκειμένου να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο καλλιτέχνη και να τιμήσει την μνήμη του.

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Αν και ο ερμηνευτής κρατούσε έξω από τα φώτα της δημοσιότητας την προσωπική του ζωή, η σχέση του με την Μαρία Δελόγκα είχε γίνει γνωστή.

Μάλιστα, η ίδια, πριν από μερικές ημέρες προχώρησε σε μία συγκινητική ανάρτηση, μέσω της οποίας θυμήθηκε μερικές από τις στιγμές που έζησε στο πλευρό του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Γιώργο μου, γαλαζοαίματέ μου», έγραψε στη σχετική λεζάντα η Μαρία Δελόγκα.

{https://www.tiktok.com/@mdelo2212/video/7692759747157708054}