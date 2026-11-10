Η βρετανική αγορά αποτέλεσε βασικό μοχλό ανάπτυξης, με τα έσοδα του διαδικτυακού τομέα να αυξάνονται κατά 11,4% στο εννεάμηνο, σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Έσοδα ύψους 830,3 εκατ. ευρώ και προσαρμοσμένα EBITDA 273,6 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Bally’s Intralot για το 9μηνο του 2026, με την ενοποίηση της Bally’s International Interactive (BII) να ενισχύει σημαντικά τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο όμιλος, τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 830,3 εκατ. ευρώ, έναντι 263,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν σε 273,6 εκατ. ευρώ, από 90,1 εκατ. ευρώ. Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε στο 33%, έναντι 34,2% πέρυσι.

Η σημαντική αύξηση των μεγεθών αποδίδεται κυρίως στην ενοποίηση της BII από τις 8 Οκτωβρίου 2025, γεγονός που διαφοροποιεί τη συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα συνεισέφερε έσοδα 579,2 εκατ. ευρώ και προσαρμοσμένα EBITDA 195,6 εκατ. ευρώ, με περιθώριο 33,8%.

Η βρετανική αγορά αποτέλεσε βασικό μοχλό ανάπτυξης, με τα έσοδα του διαδικτυακού τομέα να αυξάνονται κατά 11,4% στο εννεάμηνο, σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Κατά το τρίτο τρίμηνο, ο ρυθμός ανάπτυξης επιταχύνθηκε στο 12,2%, έναντι 11,6% το προηγούμενο τρίμηνο, παρά τις μειωμένες δαπάνες marketing. Παράλληλα, η Ισπανία κατέγραψε ιστορικό υψηλό τριμηνιαίων εσόδων, στα 13,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 18,9%.

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Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Τουρκία και Αργεντινή

Ωστόσο, η αύξηση του φορολογικού συντελεστή στο διαδικτυακό gaming του Ηνωμένου Βασιλείου από 21% σε 40% επιβάρυνε τα EBITDA του εννεαμήνου κατά περίπου 68 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την εταιρεία, σχεδόν το ήμισυ της επίπτωσης αντισταθμίστηκε από την ανάπτυξη των εσόδων, την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαφημιστικών δαπανών και τον περιορισμό του κόστους.

Χωρίς την πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση, τα προσαρμοσμένα EBITDA της BII θα είχαν αυξηθεί κατά 14,4%.

Στις υφιστάμενες δραστηριότητες της Intralot, εξαιρουμένης της BII, τα έσοδα υποχώρησαν κατά 4,9%, στα 251,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA μειώθηκαν κατά 13,4%, στα 78,1 εκατ. ευρώ.

Η μεγαλύτερη πίεση προήλθε από τον τομέα B2B και κυρίως από τις ΗΠΑ, όπου τα έσοδα επηρεάστηκαν από τις χαμηλότερες επιδόσεις των λοταριών και τις μειωμένες πωλήσεις εξοπλισμού.

Αντίθετα, θετική ήταν η εικόνα στον τομέα B2C, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 7,1%, στα 60,1 εκατ. ευρώ, χάρη στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων σε Τουρκία και Αργεντινή.

Η συνολική ρευστότητα του ομίλου ενισχύθηκε στα 472,4 εκατ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου, από 287,3 εκατ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 1,63 δισ. ευρώ, με τον δείκτη καθαρής μόχλευσης στο 4,33.

Σε pro forma βάση, για τη δωδεκάμηνη περίοδο έως τον Σεπτέμβριο του 2026, τα έσοδα του ενοποιημένου οργανισμού ανέρχονται σε 1,1 δισ. ευρώ και τα προσαρμοσμένα EBITDA σε 376,7 εκατ. ευρώ, με περιθώριο 34,2%.

Τέλος, η Bally’s Intralot επιβεβαίωσε ότι η προτεινόμενη εξαγορά της evoke plc εξελίσσεται σύμφωνα με τον σχεδιασμό. Η συναλλαγή έχει εγκριθεί από τους μετόχους των δύο εταιρειών, ενώ εκκρεμούν οι τελικές ρυθμιστικές εγκρίσεις και η δικαστική επικύρωση στο Γιβραλτάρ, διαδικασίες που αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το πρώτο τρίμηνο του 2027.