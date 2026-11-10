Τα έργα είναι είτε έτοιμα προς κατασκευή είτε βρίσκονται ήδη υπό κατασκευή, με την ολοκλήρωση και παράδοσή τους να προγραμματίζεται σταδιακά την περίοδο 2027-2028.

Στην πώληση τεσσάρων φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 119 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο προχωρά η Metlen, έπειτα από συμφωνία με τη Nala Renewables. Η συναλλαγή εντάσσεται στη στρατηγική ανακύκλωσης κεφαλαίων (asset rotation) του ελληνικού ομίλου και σηματοδοτεί την είσοδο της Nala στη βρετανική αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Metlen, οι δύο εταιρείες υπέγραψαν συμβάσεις αγοραπωλησίας (SPAs) για τέσσερα φωτοβολταϊκά πάρκα μεγάλης κλίμακας, που βρίσκονται στις περιοχές Norfolk, Somerset και East Sussex.

Τα έργα είναι είτε έτοιμα προς κατασκευή είτε βρίσκονται ήδη υπό κατασκευή, με την ολοκλήρωση και παράδοσή τους να προγραμματίζεται σταδιακά την περίοδο 2027-2028. Με την έναρξη της πλήρους λειτουργίας τους, αναμένεται να παράγουν ετησίως καθαρή ηλεκτρική ενέργεια ικανή να καλύψει τις ανάγκες ηλεκτροδότησης 52.320 νοικοκυριών.

Τα έσοδα της Nala Renewables από τη λειτουργία των έργων θα στηρίζονται σε συνδυασμό συμβάσεων, που περιλαμβάνουν διμερή συμφωνία αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (PPA) και Συμβάσεις επί Διαφοράς (CfDs). Η παραλαβή κάθε έργου θα ολοκληρώνεται με την έκδοση του αντίστοιχου Πιστοποιητικού Προσωρινής Παραλαβής.

Η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική asset rotation της Metlen, μέσω της οποίας ο όμιλος αναπτύσσει, κατασκευάζει και πωλεί έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, επανεπενδύοντας τα κεφάλαια σε νέες ενεργειακές υποδομές διεθνώς.

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Παράλληλα, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μακροχρόνια συνεργασία με τη Nala Renewables, με προοπτική επέκτασης σε πρόσθετα έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας στην Ευρώπη.

Η Metlen διαθέτει παρουσία άνω της δεκαετίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχοντας ολοκληρώσει περισσότερα από 70 έργα ανανεώσιμης ενέργειας και αποθήκευσης, ενώ περισσότερα από 20 βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη.

Το χαρτοφυλάκιό της στη βρετανική αγορά περιλαμβάνει φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος περίπου 2,5 GW, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας χωρητικότητας 1,5 GWh και υβριδικά έργα φωτοβολταϊκών και μπαταριών ισχύος 137 MW και χωρητικότητας 391 MWh.

Ο Νίκος Παπαπέτρου, Chief Executive Director της M Energy Transition Platform, δήλωσε ότι η πώληση «επιβεβαιώνει τη σταθερή δυναμική της Metlen στην ανάπτυξη έργων» και την ικανότητά της να παραδίδει ποιοτικές ενεργειακές υποδομές σε μακροπρόθεσμους επενδυτές.

Τέλος, χαρακτήρισε το Ηνωμένο Βασίλειο αγορά στρατηγικής σημασίας για τον όμιλο, υπογραμμίζοντας ότι η πολυετής παρουσία της Metlen αποτελεί ισχυρή βάση για τη συνέχιση της συμβολής της στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας.