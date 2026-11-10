Το πρόγραμμα του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Διήμερη επίσκεψη στη Λήμνο θα πραγματοποιήσει την Τετάρτη 11 και την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

Κατά την παραμονή του στο νησί θα πραγματοποιήσει ομιλία στο κινηματοθέατρο «Μαρούλα», θα συναντηθεί με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και στρατιωτικούς και θα επισκεφθεί στρατιωτικές μονάδες.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης του είναι το ακόλουθο:

Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου

Στις 18:30 θα συναντηθεί με την Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου

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Στις 19:30 θα μιλήσει στο κινηματοθέατρο «Μαρούλα» στη Μύρινα.

Την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου

Στις 9:00 θα συναντηθεί με αντιπροσωπεία της Δημοτικής Αρχής Λήμνου.

Στις 10:00 θα συναντηθεί με τον Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο

Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Στις 10:30 θα επισκεφθεί το στρατόπεδο Αχιλλαδέλη.

Στις 12:00 θα επισκεφθεί την 130 Σμηναρχία Μάχης.