Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ ενισχύονται κατά 1,33%, με την τιμή τους να διαμορφώνεται στα 114,67 δολάρια το βαρέλι.

Ανοδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου την Παρασκευή με το Μπρεντ να βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων πέντε μηνών, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και οι αναφορές για νέες επιθέσεις σε πλοία στον Περσικό Κόλπο εντείνουν την ανησυχία για την ασφάλεια του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού.

Άνοδος για Μπρεντ και αμερικανικό αργό

Ειδικότερα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ ενισχύονται κατά 1,33%, με την τιμή τους να διαμορφώνεται στα 114,67 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 1,50 δολαρίων. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό πετρέλαιο καταγράφει κέρδη 1,54%, φτάνοντας στα 101 δολάρια το βαρέλι, αυξημένο κατά 1,53 δολάρια.

Η άνοδος του Μπρεντ αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η τιμή του βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα από τις αρχές Μαΐου. Σε εβδομαδιαία βάση, το πετρέλαιο αναφοράς της διεθνούς αγοράς οδεύει προς κέρδη 3,3%, συμπληρώνοντας τρεις διαδοχικές εβδομάδες ανόδου.

Σε υψηλά επίπεδα και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο

Την ίδια στιγμή, σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα διαμορφώνονται οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, ενισχύοντας τις ανησυχίες για νέες πληθωριστικές πιέσεις.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του ολλανδικού δείκτη φυσικού αερίου, με παράδοση τον Νοέμβριο, διαμορφώνονται στα 93,89 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

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Η εξέλιξη αυτή αυξάνει την αβεβαιότητα για την ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς η παρατεταμένη ενεργειακή ακρίβεια ενδέχεται να επιβαρύνει επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ να αποτελεί βασικό παράγοντα αβεβαιότητας για τις ενεργειακές αγορές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Πέμπτη το Ιράν ότι διαδίδει ψευδείς πληροφορίες σχετικά με επιθέσεις σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Σε ανάρτησή του στην προσωπική του πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη επιχειρεί να αυξήσει τεχνητά τις τιμές του πετρελαίου ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν κατασκευάζει περιστατικά επιθέσεων και αναφορές για θαλάσσιες νάρκες, προκειμένου να προκαλέσει αναστάτωση στις αγορές. Μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι οι ποσότητες πετρελαίου που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ είναι πλέον μεγαλύτερες σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την έναρξη της σύγκρουσης.

Οι αναφορές για επιθέσεις σε πλοία στον Περσικό Κόλπο

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τέσσερα πλοία επλήγησαν και τυλίχθηκαν στις φλόγες στον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ.

Παράλληλα, υποστήριξαν ότι ακόμη τρία πλοία προσέκρουσαν σε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ. Οι συγκεκριμένες αναφορές αμφισβητούνται από την Ουάσιγκτον.

Την ίδια ώρα, ο αρχηγός του ιρανικού στρατού φέρεται να δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι πλήρως προετοιμασμένες για τη διεξαγωγή «ασύμμετρου πολέμου», έπειτα από την ενίσχυση των στρατιωτικών τους δυνατοτήτων.

Κινητοποίηση και στη Σαουδική Αραβία

Η ένταση επεκτείνεται και στη Σαουδική Αραβία, όπου η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Σαούντι Αράμκο φέρεται να ζήτησε από εργαζομένους της να εγκαταλείψουν τα κεντρικά γραφεία στο Νταχράν και να εργαστούν εξ αποστάσεως.