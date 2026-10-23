Ο Νετανιάχου επέρριψε την ευθύνη στη Χαμάς, δηλώνοντας ότι η μαχητική οργάνωση «σχεδίαζε μια μεγάλη επίθεση με στόχο τη δολοφονία αθώων πολιτών».

Ισραηλινοί στρατιώτες πυροβόλησαν και σκότωσαν δύο άνδρες, οι οποίοι, σύμφωνα με τον στρατό, είχαν εξαπολύσει επίθεση κοντά στην πόλη της Χεβρώνας στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη το πρωί της Παρασκευής. Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, ορισμένοι εκ των οποίων σοβαρά.

Ο στρατός ανακοίνωσε ότι απέτρεψε μια «τρομοκρατική επίθεση εναντίον Ισραηλινών πολιτών» και ότι οι ένοπλοι έφεραν τυφέκιο M16 και πιστόλι. Δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον στόχο της φερόμενης επίθεσης, ενώ δεν υπήρξε ενημέρωση για την ταυτότητα των δύο νεκρών και των τραυματιών.

Λίγες ώρες αργότερα, το Ισραήλ διέταξε τον στρατό να προετοιμαστεί για τον πλήρη αποκλεισμό της Δυτικής Όχθης. Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στις δυνάμεις ασφαλείας να αποκλείσουν αμέσως την πόλη της Χεβρώνας και να προετοιμαστούν για τον πλήρη αποκλεισμό όλης της Δυτικής Όχθης, ξεκινώντας από την Παρασκευή.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται λίγες μόλις ημέρες πριν την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση που θα κρίνει το μέλλον του Νετανιάχου κι ενώ η ισραηλινή κυβέρνηση έχει προειδοποιήσει για πιθανές επιθέσεις από «εχθρούς» της χώρας.

Έκτακτη σύσκεψη συγκάλεσε ο Νετανιάχου

Μετά το επεισόδιο, ο Νετανιάχου πραγματοποίησε έκτακτη σύσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας και αξιωματούχων των ανώτατων στρατιωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ασφαλείας. Επέρριψε την ευθύνη στη Χαμάς, δηλώνοντας ότι η μαχητική οργάνωση «σχεδίαζε μια μεγάλη επίθεση με στόχο τη δολοφονία αθώων πολιτών».

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«Οι γενναίοι στρατιώτες μας απέτρεψαν αυτή την επίθεση με θάρρος και αποφασιστικότητα», δήλωσε, χωρίς να επεκταθεί στο τι περιελάμβανε η σχεδιαζόμενη επίθεση.

«Τους συγχαίρω για τις ενέργειές τους και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες μας», πρόσθεσε, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει αν οι τραυματίες ήταν στρατιώτες ή πολίτες.

Νωρίτερα την Παρασκευή, ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, γνωστός για τις ακραίες απόψεις του, δήλωσε ότι η επίθεση δείχνει πως το Ισραήλ πρέπει να περιορίσει την ελευθερία μετακίνησης των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη.

«Οι ζωές των κατοίκων της Ιουδαίας και της Σαμάρειας, των εποίκων, οι ζωές των στρατιωτών, οι ζωές των αστυνομικών, οι ζωές των μαχητών μας είναι εκατομμύρια φορές πιο σημαντικές από την ελευθερία μετακίνησης», δήλωσε, χρησιμοποιώντας την ισραηλινή ονομασία για τη Δυτική Όχθη.

Ο ίδιος ο Νετανιάχου είχε δηλώσει ότι η παλαιστινιακή μαχητική οργάνωση θα μπορούσε να επιτεθεί στο Ισραήλ σε μια προσπάθεια να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών. Δεν παρείχε στοιχεία που να υποστηρίζουν τον ισχυρισμό αυτό.

Οι αποκλεισμοί στη Δυτική Όχθη γίνονται όλο και πιο συχνοί

Οι διασώστες δήλωσαν ότι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, ορισμένοι σοβαρά, και διακομίζονταν σε νοσοκομεία στο Ισραήλ. Ανακοίνωση των διασωστών ανέφερε ότι οι πυροβολισμοί βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη όταν έφτασαν στη σκηνή της επίθεσης κοντά στη διασταύρωση Γιεχούντα. Δύο άνδρες ηλικίας περίπου 20 ετών έφεραν τραύματα από σφαίρες στα κάτω άκρα, ενώ ένας ήταν αναίσθητος και σοβαρά τραυματισμένος.

Νωρίτερα σήμερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στρατιώτες και ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών πραγματοποίησαν δεκάδες επιχειρήσεις στη Δυτική Όχθη και συνέλαβαν δεκάδες άτομα, συμπεριλαμβανομένων προσώπων που συνδέονται με τις μαχητικές οργανώσεις Χαμάς και Ισλαμική Τζιχάντ. Ανέφερε επίσης ότι εντόπισε οπλισμό, συμπεριλαμβανομένων τυφεκίων M16 και υποπολυβόλων.

Οι αποκλεισμοί της Δυτικής Όχθης, όπως αυτός που διατάχθηκε την Παρασκευή, γίνονται όλο και πιο συχνοί στην περιοχή. Είναι η τέταρτη φορά τον τελευταίο μήνα που το Ισραήλ επιβάλλει περιορισμούς σε ολόκληρη την επικράτεια, κλείνοντας πύλες και σημείο ελέγχου που συνδέουν τα παλαιστινιακά χωριά με τους κύριους οδικούς άξονες.

Εν τω μεταξύ, οι ισραηλινοί δρόμοι στην περιοχή παραμένουν ανοιχτοί για τους ισραηλινούς οδηγούς, συμπεριλαμβανομένων των εποίκων, οι οποίοι μπορούν ακόμα να μετακινούνται στην περιοχή, αν και ενδέχεται να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις.

Πηγή: Associated Press