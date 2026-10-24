Οι συγκλίσεις πληθαίνουν, παρά τους υψηλούς τόνους.

Μπορεί ο Κυριάκος Βελόπουλος να εξαπολύει καθημερινά σφοδρές επιθέσεις κατά της κυβέρνησης, ωστόσο το τελευταίο διάστημα καταγράφονται ορισμένες ενδιαφέρουσες συμπτώσεις θέσεων και κοινοβουλευτικών επιλογών με τη Νέα Δημοκρατία. Τελευταίο παράδειγμα, η ανάγνωση των βίαιων επεισοδίων στη Γαλλία: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης απέδωσε την αιτία των επεισοδίων στους μετανάστες, τους οποίους χαρακτήρισε «εισβολείς», παρότι αναγνώρισε ότι η ακρίβεια και η αισχροκέρδεια αποτέλεσαν την αφορμή. Σε παρόμοιο μήκος κύματος είχαν κινηθεί ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο Θάνος Πλεύρης.

Δεν είναι, όμως, η μοναδική σύμπτωση. Μόλις πριν από λίγες ημέρες, ο Βελόπουλος υπερασπίστηκε δημόσια τον Κάθετο Διάδρομο, αναγνωρίζοντας τη γεωπολιτική και γεωοικονομική σημασία του για την Ελλάδα και πιστώνοντας στην Αμερικανίδα πρέσβη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ότι πίεσε για την προώθησή του.

Στο κοινοβουλευτικό πεδίο, εξάλλου, η Ελληνική Λύση υπερψήφισε μαζί με τη ΝΔ την πρόσφατη τροπολογία για την επιδότηση της αμόλυβδης βενζίνης, ενώ τον περασμένο Μάιο είχε καταγραφεί και η αντίστροφη εικόνα: η ΝΔ είχε μεταβάλει τη στάση της κατά τη συζήτηση για την άρση ασυλίας του Βελόπουλου, καλώντας τους βουλευτές της να ψηφίσουν κατά συνείδηση, αν και τελικά η ασυλία ήρθη.

Όλα αυτά δεν συνιστούν, βεβαίως, πολιτική συμφωνία. Άλλωστε, ο Βελόπουλος εξακολουθεί να αποκλείει δημοσίως τη συγκυβέρνηση, ενώ το ίδιο κάνει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ωστόσο, οι επιμέρους συγκλίσεις, από τα ενεργειακά και την ασφάλεια μέχρι συγκεκριμένες κοινοβουλευτικές ψηφοφορίες, επισημαίνονται από βουλευτές και στελέχη της ΝΔ που βλέπουν θετικά μια κυβερνητική συνεργασία δεξιών δυνάμεων.

Α.