Από παρεκτροπή σε παρεκτροπή και από συγγνώμη σε συγγνώμη.

Κακός μπελάς εξελίσσεται για το Μέγαρο Μαξίμου ο Μακάριος Λαζαρίδης, ο οποίος καταφέρνει κάθε τόσο να βρίσκεται στο επίκεντρο αρνητικής δημοσιότητας την οποία προκαλεί μόνος του. Τελευταίο επεισόδιο, η τηλεοπτική σύγκρουσή του με τη Νάντια Γιαννακοπούλου, η οποία ξέσπασε σε κλάματα, καταγγέλλοντας προσωπικές επιθέσεις και ψευδείς ισχυρισμούς.

Τον περασμένο Απρίλιο, με αφορμή την υπόθεση του τίτλου σπουδών του και του διορισμού του το 2007, είχε αναγκαστεί να ζητήσει δημοσίως συγγνώμη για το ύφος των παρεμβάσεών του, ενώ η υπόθεση κατέληξε στην παραίτησή του από την κυβέρνηση. Τον Σεπτέμβριο ακολούθησε η δημόσια επίθεσή του στον Δημήτρη Περδίκη, διευθυντή του πολιτικού γραφείου του Νίκου Δένδια, επειδή δεν απάντησε σε τηλεφώνημά του, με αιχμές περί «έπαρσης» και «αλαζονείας».

Τώρα, ένα ακόμη επεισόδιο έρχεται να προστεθεί στο ενεργητικό του. Και στο Μαξίμου έχουν κάθε λόγο να προβληματίζονται, καθώς ο βουλευτής Καβάλας υπήρξε στενός συνεργάτης του Κ. Μητσοτάκη από τον καιρό που ήταν βουλευτής Β Αθήνας.

Το θυμούνται και το θυμίζουν βουλευτές της ΝΔ...

Α.