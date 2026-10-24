Η διαφορά προσέγγισης για το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι η κορυφή του παγόβουνου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Δημήτρης Καιρίδης και ο Παύλος Μαρινάκης βρίσκονται σε διαφορετικό μήκος κύματος. Αυτή τη φορά, αφορμή στάθηκε το τουρκολιβυκό μνημόνιο, με τον πρώην υπουργό να αναγνωρίζει «πολιτική ήττα» της Ελλάδας και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τον διορθώνει δημοσίως, επισημαίνοντας ότι η εξωτερική πολιτική δεν πρέπει να αναλύεται με «γηπεδικούς όρους».

Είχαν προηγηθεί και άλλα επεισόδια. Τον περασμένο Φεβρουάριο, μετά το πολύνεκρο ναυάγιο της Χίου, ο Καιρίδης είχε επισημάνει ότι, ανεξαρτήτως καταλογισμού ευθυνών, η εικόνα των 15 νεκρών στο Αιγαίο χρεώνεται στη χώρα και στην πολιτική της. Ο Μαρινάκης έσπευσε να αποκρούσει την εικόνα αποτυχίας, υποστηρίζοντας ότι οι δηλώσεις είχαν παρερμηνευθεί.

Αντίστοιχη διαφοροποίηση είχε καταγραφεί και με αφορμή το ένταλμα σύλληψης του Μπενιαμίν Νετανιάχου, όταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε λανθασμένη την απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και ο Καιρίδης έθεσε δημοσίως το ερώτημα κατά πόσο αυτή η τοποθέτηση συμβαδίζει με την πάγια ελληνική θέση περί σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου.

Μαρινάκης και Καιρίδης θα διεκδικήσουν σταυρό στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας. Και έχει τη σημασία του ότι ο Καιρίδης, σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, παρότι βρίσκεται εκτός κυβέρνησης «σκοράρει» ψηλά στις μετρήσεις για τη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια. Από την άλλη, ο Μαρινάκης ετοιμάζεται για την πρώτη του εκλογική δοκιμασία, έχοντας το πλεονέκτημα της καθημερινής προβολής του εξασφαλίζει η θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου και της επιρροής στον κομματικό μηχανισμό.

Μπορεί, λοιπόν, οι δημόσιες διαφοροποιήσεις τους να αφορούν σοβαρά ζητήματα πολιτικής, ωστόσο στους «γαλάζιους» διαδρόμους δεν περνά απαρατήρητο ότι οι δύο θα βρεθούν στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Και μπορεί ο Μαρινάκης να απορρίπτει τους «γηπεδικούς όρους», αλλά η μάχη του σταυρού έχει τους δικούς της κανόνες που συχνά θυμίζουν "σπρώξιμο" κάτω από τη μπασκέτα - ενίοτε σε στημένο αγώνα...

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