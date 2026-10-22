Τι επιδιώκει το Μαξίμου.

Σε καθεστώς «αυτοσυγκράτησης» στον δημόσιο λόγο τους φαίνεται να μπαίνουν ορισμένοι εκρηκτικοί υπουργοί όπως ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Γιώργος Φλωρίδης.

Όχι επειδή το Μαξίμου έχει στην πραγματικότητα πρόβλημα μαζί τους. Τουναντίον. Αφού έχουν στηρίξει την κυβέρνηση στα... πολύ δύσκολα.

Πληροφορίες του Dnews λένε ότι η όλη προσπάθεια γίνεται στην λογική της συμφιλίωσης με το δυσαρεστημένο κομμάτι της Ν.Δ. που θέτει ζήτημα οξύ πολιτικού λόγου που φθάνει στα όρια του Τραμπισμού.

Ενώ υπάρχουν και εκείνοι οι κυβερνητικοί παράγοντες που θεωρούν ότι ο οξύς λόγος σε αυτή την χρονική στιγμή ενοχλεί και τους κεντρώους αναποφάσιστους ψηφοφόρους που τόσο επιθυμεί να επαναπροσεγγίσει η Ν.Δ.

Ε.Σ.