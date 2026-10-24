Ο Σκουλός απέναντι στην Τραγάκη: Η τηλεοπτική αναγνωρισιμότητα και η οικογενειακή παράδοση θα αναμετρηθούν στη Β’ Πειραιά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά η σύνθεση του «γαλάζιου» ψηφοδελτίου στη Β’ Πειραιά, όπου δύο νέες υποψηφιότητες εκπροσωπούν διαφορετικές διαδρομές προς την πολιτική. Ο γνωστός φωτογράφος και πρώην κριτής του GNTM Δημήτρης Σκουλός, σε συνέντευξή του στο TLIFE, αποκάλυψε ότι η πρόταση να πολιτευτεί ήρθε από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος του παρουσίασε τους τομείς στους οποίους θα μπορούσε να προσφέρει. Ο Σκουλός, που είχε ανακοινωθεί αρχικά ως υποψήφιος από τον Άδωνι Γεωργιάδη, με τον οποίο παίζει και τένις, δηλώνει ότι δεν είχε σκεφτεί στο παρελθόν να ασχοληθεί με την πολιτική. Τώρα, όμως, θέλει να μεταφέρει την εμπειρία του ελεύθερου επαγγελματία στη Βουλή, ενώ για τη Β’ Πειραιά επισημαίνει ότι έχει αντιμετωπιστεί πολλές φορές σαν την «πίσω αυλή» της Αθήνας.

Στην ίδια περιφέρεια θα κατέβει και η Αργυρώ Τραγάκη, κόρη του επί σειρά ετών βουλευτή Γιάννη Τραγάκη, ο οποίος ολοκληρώνει την κοινοβουλευτική του διαδρομή. Η υποψηφιότητά της έχει ιδιαίτερο παραπολιτικό ενδιαφέρον, καθώς το 2017 ο πατέρας της είχε επιχειρήσει να παραδώσει την πολιτική σκυτάλη στον γιο του, Παναγιώτη, αλλά τότε είχε συναντήσει την αντίδραση του Κυριάκου Μητσοτάκη, επειδή βιάστηκε να κάνει ανακοινώσεις ο ίδιος προλαβαίνοντας τον πρωθυπουργό. Σχεδόν μία δεκαετία αργότερα, η οικογένεια Τραγάκη θα εκπροσωπηθεί τελικά στο ψηφοδέλτιο από την κόρη.

Έτσι, στη Β’ Πειραιά θα αναμετρηθούν η αναγνωρισιμότητα ενός προσώπου από τον χώρο της μόδας και της τηλεόρασης με τη μακρά πολιτική παράδοση μιας οικογένειας με ισχυρούς δεσμούς στην περιοχή. Δύο διαφορετικές επιλογές που προβάλλονται ως ανανέωση του ψηφοδελτίου αλλά σηματοδοτούν κάτι πολύ παλιό.

Α.