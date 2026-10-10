Θα γεμίσουν celebrities τα ψηφοδέλτια της ΝΔ.

Ο φωτογράφος Δημήτρης Σκουλός, γνωστός από τη συμμετοχή του ως μέλος κριτικής επιτροπής σε reality shows για τη μόδα θα είναι υποψήφιος με τη ΝΔ στη Β Πειραιά. Ανακοινώθηκε επίσημα από το κυβερνών κόμμα, ενώ πρώτος το είχε δημοσιοποιήσει, με ενθουσιασμό, ο Αδ. Γεωργιάδης υπερβαίνοντας τις αρμοδιότητές του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, θα δούμε και άλλα πρόσωπα τύπου Σκουλού στα ψηφοδέλτια της ΝΔ. Η στήριξη της Ελεωνόρας Μελέτη από το Μέγαρο Μαξίμου για τα αδιανόητα που είπε στο ευρωκοινοβούλιο στηρίζοντας τους εργοδότες απέναντι στους... αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους έχει βάθος.

Στηρίζουν γενικά την ψυχαγωγική τηλεόραση και επενδύουν στις δυνάμεις της...

Α.