Το σχόλιο της Ζενεβιέβ και η απογοήτευση της Σταυρούλας.

Μία ιδιαίτερη δοκιμασία γεμάτη με ανατροπές περίμενε απόψε, Δευτέρα, τα μοντέλα του GNTM 7, με την Ζενεβιέβ Μαζαρί και την Μπέττυ Μαγγίρα, να υποδέχονται τους διαγωνιζόμενους σε μία μάντρα αυτοκινήτων.

Σκοπός της σημερινής δοκιμασίας ήταν τα μοντέλα να αναδείξουν τον θρίαμβο, τον δυναμισμό και την κυριαρχία.

Ο Jean αρχικά είχε την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί ένα από τα πιο πρωτότυπα και ιδιαίτερα πλεονεκτήματα που έχουν δοθεί ποτέ στον διαγωνισμό.

Το μοντέλο έπρεπε να διαλέξει δύο ακόμη πρόσωπα, οι οποίοι μαζί με εκείνον θα αναλάβουν την αρχηγία μίας ομάδας. Παράλληλα, μπορούσε να αποφασίσει πρώτος στο σετ στο οποίο θα ποζάρει η κάθε ομάδα.

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Η ομάδα που θα φέρει συνολικά το καλύτερο αποτέλεσμα στο πλατό κερδίζει την ασυλία.

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GNTM 7: «Δεν κάνουμε θέατρο!» - Ξέσπασε η Σταυρούλα μετά την φωτογράφιση

Η Σταυρούλα, για μία ακόμη φορά βρέθηκε στο επίκεντρο, καθώς η προσπάθειά της έμοιαζε να μην ανταποκρίνεται στο ζητούμενο της σημερινής φωτογράφισης.

Την ώρα που βρισκόταν στον σετ, ακούγονταν σχόλια από τους συμπαίκτες της, αλλά και τη Ζενεβιέβ, οι οποίοι προσπάθησαν να της δώσουν μία κατευθυντήρια οδό με σκοπό να διορθώσει τις πόζες της.

Η Σταυρούλα ωστόσο, λίγο πριν μπει στο σετ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αποφάσισα ότι με κουράζουν λίγο οι γνωμούλες. Αποφάσισα να μην ασχολούμαι… Δεν με νοιάζει… έτσι και αλλιώς ό,τι και να κάνω δεν τους αρέσω. Ας κάνω αυτό που αρέσει σε εμένα, να είμαι εγώ κομπλέ με τον εαυτό μου και άμα βγει, βγήκε».

Η προσπάθειά της, βέβαια, προκάλεσε αμηχανία στη Ζενεβιέβ, η οποία ανέφερε μεταξύ άλλων: «Δεν το έχει βρει. Δεν έχει καταλάβει το κόνσεπτ, για άλλη μία φορά… Τώρα βαριέται. Άλλο κόνσεπτ η Σταυρούλα».

Ο Jean ως αρχικός της ομάδας, προσπάθησε να της δώσει οδηγίες, χωρίς να κρύβει τον εκνευρισμό του: «Μπορεί κάποιος να την ξυπνήσει; Γιατί εγώ νευρίασα σήμερα όλοι το βλέπουμε ότι το έχει και μπορεί. Δεν ξέρω τι συνέβη σήμερα πάλι».

Στο τέλος μάλιστα, η Σταυρούλα δήλωσε στην κάμερα: «Εγώ δεν έχω μάθει να δουλεύω με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι εγώ, για να έχω δουλέψει σε ένα Α – Β επίπεδο, κάπως έχω φτάσει… Δεν γίνεται να είμαι άσχετη και να έχω πάει κατά τύχη σε όλες αυτές τις δουλειές… Τώρα εδώ πέρα δεν ξέρω γιατί δεν μου βγαίνει…».

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