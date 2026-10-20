Χαμός στο σπίτι για ένα πιάτο… αυγά.

Η ένταση της σημερινής δοκιμασίας του GNTM 7, φαίνεται πως μεταφέρθηκε και στο σπίτι, καθώς η συγκατοίκηση έφερε προβλήματα, με βασικό θέμα συζήτησης το πλύσιμο των πιάτων.

Η Σταυρούλα, ανέλαβε τον ρόλο του ντεντέκτιβ και αποφασισμένη να λύσει τον γρίφο περιπλανήθηκε σε όλο το σπίτι κρατώντας ένα άπλυτο πιάτο από… αυγά.

Η συμπεριφορά της προβλημάτισε τους συμπαίκτες της, με ορισμένους από αυτούς να δείχνουν ενοχλημένοι με την έντασή της.

Η ίδια, μίλησε στην κάμερα εμφανώς επηρεασμένη από την κατάσταση, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Δεν με νοιάζει η ακαταστασία, αλλά με νοιάζει ο σεβασμός.

Όταν ζεις με άλλον κόσμο, δεν με νοιάζει τι είσαι, είμαστε όλοι μαζί και εδώ πέρα δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θες. Αυτό με εξοργίζει. Έχω γίνει καθαρίστρια, υπάρχουν πολύ σοβαρά όρια στη συμβίωση, δεν είμαι η μαμά σου».

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Η έρευνα ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί.

Η Σταυρούλα συνέχισε να κινείται μέσα στο σπίτι με ένταση προκαλώντας τον εκνευρισμό του Χρύσανθου, ο οποίος δήλωσε: «Η Σταυρούλα δεν μπορώ να καταλάβω τι παθαίνει. Νευρίασα πάρα πολύ εκείνη την στιγμή. Όλοι έχουμε νεύρα και πίεση. Δεν γυρνάς σε κάποιον και ξεσπάς, εκείνη τη στιγμή αν της μιλούσα όπως αυτή θα γινόταν πόλεμος».

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GNTM 7: Η «μάχη» μεταξύ των κριτών για τη φωτογραφία της Καρολίνας

Η ένταση του σπιτιού μεταφέρθηκε και στο πλατό αποχώρησης, με την φωτογραφία της Καρολίνας να γίνεται η «πέτρα του σκανδάλου» για την ένταση που δημιουργήθηκε μεταξύ του Άγγελου Μπράτη και της Ηλιάνας Παπαγεωργίου.

Η τοποθέτηση του Μπράτη ήρθε σε αντίθεση με την άποψη της Ηλιάνας Παπαγεωργίου, με την έντασή τους να σχολιάζεται και από τα μοντέλα.

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