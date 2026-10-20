Είχε τα χαρακτηριστικά λευκού καρχαρία.

Viral έχει γίνει βίντεο από την Καλιφόρνια, που δείχνει έναν καρχαρία να πετάγεται από το νερό, την κατάλληλη στιγμή για να τον «πιάσει» η κάμερα.

Στο βίντεο, μια γυναίκα φαίνεται να περπατά προς το νερό, όταν ξαφνικά βλέπει στο βάθος τον καρχαρία να πηδάει από το νερό. Έκπληκτη, γυρίζει στην κάμερα και δείχνει προς τα εκεί όπου εμφανίστηκε ο καρχαρίας.

Αξιωματούχοι των πολιτειακών πάρκων της Καλιφόρνιας δήλωσαν στον Guardian ότι επιβεβαιώθηκε, από ανεξάρτητες πηγές, πως «ένας καρχαρίας με χαρακτηριστικά λευκού, αναδύθηκε από το νερό κοντά στη Marina State Beach, την ίδια ώρα που τραβήχτηκε το βίντεο».

{https://www.instagram.com/reel/DetR7rqit5i/}