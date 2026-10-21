Η υπεράσπιση του δηµόσιου πανεπιστηµίου και του δικαιώµατος στη δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση απαιτεί συλλογική διεκδίκηση τονίζουν οι πανεπιστημιακοί στο κάλεσμά τους για το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο.

Η Συσπείρωση Πανεπιστημιακών καλεί τα μέλη ΔΕΠ να συμμετάσχουν μαζικά στα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου, ενώνοντας τη φωνή τους με τους φοιτητές, τους μαθητές καθώς και τους εκπαιδευτικούς.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωσή τους «η έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς βρίσκει τα δημόσια πανεπιστήμια αντιμέτωπα με σοβαρά και συσσωρευμένα προβλήματα.Οι σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό, η ανεπαρκής κρατική χρηµατοδότηση, η παλαιότητα και η ελλιπής συντήρηση των εγκαταστάσεων, το αυταρχικό θεσµικό πλαίσιο και οι ατελέσφορες πολιτικές στην έρευνα δυσχεραίνουν καθηµερινά το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο. Παράλληλα, η ολοένα µεγαλύτερη εξάρτηση των πανεπιστηµίων από ιδιωτικούς πόρους και η ενίσχυση της επιχειρηµατικής τους λειτουργίας αποµακρύνουν την ανώτατη εκπαίδευση από τον δηµόσιο και κοινωνικό της χαρακτήρα.

Ιδιαίτερα δύσκολες είναι και οι συνθήκες για τους φοιτητές. Το αυξηµένο κόστος διαβίωσης, τα δυσβάσταχτα ενοίκια και η ανεπαρκής φοιτητική µέριµνα

δηµιουργούν σοβαρά εµπόδια στην πρόσβαση και την ολοκλήρωση των σπουδών. Το πρόβληµα αποκτά ακόµη µεγαλύτερες διαστάσεις στα περιφερειακά πανεπιστήµια. Η

αδυναµία νέων ανθρώπων να ανταποκριθούν στις οικονοµικές απαιτήσεις των σπουδών τους, ακόµη και να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στα τµήµατα εισαγωγής τους, αποτελεί ιδιαίτερα ανησυχητική εξέλιξη.

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Την ίδια στιγµή, τα µέλη ΔΕΠ εξακολουθούν να υφίστανται τις συνέπειες της µακροχρόνιας µισθολογικής υποβάθµισης, ενώ η ακρίβεια περιορίζει ακόµη περισσότερο το πραγµατικό τους εισόδηµα. Η κυβέρνηση επικαλείται δηµοσιονοµικούς περιορισµούς για να απορρίψει την αποκατάσταση των µισθολογικών απωλειών και την επαναφορά του 13ου και 14ου µισθού, την ώρα που δεν λαµβάνει ουσιαστικά µέτρα ανακούφισης από τη φορολογική επιβάρυνση και το αυξηµένο κόστος ζωής. Οι κυβερνητικές επιλογές αποτυπώνονται και στις προτεραιότητες της χρηµατοδότησης. Ενώ τα δηµόσια πανεπιστήµια και η έρευνα λειτουργούν µε πόρους που δεν επαρκούν για την κάλυψη των πραγµατικών αναγκών τους, σηµαντικά κονδύλια διατίθενται για στρατιωτικούς εξοπλισµούς και την ενίσχυση της πολεµικής οικονοµίας και έρευνας στο πλαίσιο της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.»

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Πανεπιστήμια σε κρίση: Ώρα για συλλογική διεκδίκηση

Όπως τονίζει η Συσπείρωση Πανεπιστημιακών «Η υπεράσπιση του δηµόσιου πανεπιστηµίου, της αξιοπρεπούς εργασίας και του δικαιώµατος στη δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση απαιτεί συλλογική διεκδίκηση και κοινή δράση.Συµµετέχουµε στα συλλαλητήρια και ενώνουµε τη φωνή µας µε ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα. Διεκδικούµε ένα δηµόσιο, δωρεάν και ουσιαστικά αναβαθµισµένο πανεπιστήµιο, που θα υπηρετεί την επιστήµη, τη µόρφωση και τις ανάγκες της κοινωνίας.»

Οι πανεπιστημιακοί διεκδικούν, μεταξύ άλλων, αύξηση της τακτικής χρηματοδότησης των ΑΕΙ και της έρευνας, προσλήψεις του αναγκαίου προσωπικού, ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας, αξιοπρεπείς μισθούς και πλήρη εργασιακά δικαιώματα για τους συμβασιούχους διδάσκοντες και ερευνητές. Παράλληλα, ζητούν την υπεράσπιση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της ανώτατης εκπαίδευσης και τη διασφάλιση δημοκρατικών διαδικασιών στη διοίκηση των πανεπιστημίων. Η ισότιμη πρόσβαση στη γνώση, η ελεύθερη επιστημονική έρευνα και η αξιοπρεπής εργασία αποτελούν θεμέλια μιας δημοκρατικής κοινωνίας.

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Τα αιτήματά τους

• Μέτρα αντιµετώπισης της ακρίβειας, δραστική µείωση των ειδικών φόρων και τελών στην ηλεκτρική ενέργεια και στα καύσιµα.

• Αύξηση του Τακτικού Προϋπολογισµού και του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων των ΑΕΙ και προσλήψεις ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού βάσει των πραγµατικών αναγκών.