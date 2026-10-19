Μεγάλο κομμάτι σοβά αποκολλήθηκε από την κεντρική είσοδο και έπεσε στις σκάλες – Το σχολείο ανακαινίστηκε το καλοκαίρι μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου»

Ένα ακόμη περιστατικό που προκαλεί ανησυχία για την κατάσταση των σχολικών υποδομών σημειώθηκε στο 1ο Λύκειο Ηρακλείου Αττικής, όπου αποκολλήθηκε και έπεσε μεγάλο κομμάτι σοβά από το κλικακοστάσιο την κεντρική είσοδο του κτιρίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026, με τον σοβά να καταλήγει στις σκάλες της εισόδου, επί της οδού Πεύκων. Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε η ιστοσελίδα ekfrasi.net αποτυπώνουν την έκταση της καταστροφής και πώς από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα καθώς σημειώθηκε σε ένα μέρος όπου καθημερινά περνούν μαθητές για να προσέλθουν και να αποχωρήσουν από το σχολείο.

Είχε ανακαινιστεί το καλοκαίρι μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου»

Το γεγονός αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς το 1ο Λύκειο Ηρακλείου Αττικής είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα ανακαίνισης σχολικών μονάδων «Μαριέττα Γιαννάκου» και οι εργασίες είχαν ολοκληρωθεί το καλοκαίρι. Μάλιστα, ο δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής, Νίκος Μπάμπαλος, είχε αναφερθεί στις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο 1ο Γυμνάσιο και στο 1ο Λύκειο, σχολικά συγκροτήματα που κατασκευάστηκαν τη δεκαετία του 1970, κάνοντας λόγο για δύο σχολεία που ανακαινίστηκαν και αναβαθμίστηκαν. Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, οι εργασίες περιλάμβαναν μονώσεις, ανακαίνιση των τουαλετών, παρεμβάσεις στους αύλειους χώρους, καθώς και βαψίματα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό των κτιρίων.

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Ερωτήματα για την κατάσταση του σχολικού κτιρίου

Η πτώση σοβάδων λίγους μόλις μήνες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την κατάσταση του συγκεκριμένου σημείου του κτιρίου, αλλά και για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν.

Η απάντηση του Δήμου Ηρακλείου Αττικής: Ευθύνες στην ΚΤΥΠ

Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής ζητά την άμεση αποκατάσταση της ζημιάς και τη διερεύνηση των αιτιών, καθώς το σχολείο είχε ανακαινιστεί το καλοκαίρι μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», με ευθύνη της ΚΤΥΠ. Παράλληλα εξετάζει κάθε νόμιμη ενέργεια για τη διερεύνηση του περιστατικού και την απόδοση ευθυνών, εφόσον αυτές προκύψουν.

Σύμφωνα με τον Δήμο Ηρακλείου Αττικής, η κινητοποίηση ήταν άμεση, καθώς απευθύνθηκε στην εταιρεία Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (ΚΤΥΠ), ζητώντας την αντιμετώπιση του προβλήματος. Κλιμάκιο της ΚΤΥΠ, παρουσία στελεχών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, πραγματοποίησε αυτοψία στο σχολείο και έδωσε οδηγίες για την αποκατάσταση της ζημιάς τις επόμενες ημέρες.

Ο δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής, Νίκος Μπάμπαλος δήλωσε: «Η ασφάλεια των παιδιών μας πάνω από όλα. Η αλήθεια, όμως, πρέπει να λέγεται ξεκάθαρα. Η πτώση τμήματος της οροφής στο κλιμακοστάσιο του 1ου Λυκείου είναι ένα περιστατικό που μας ανησυχεί όλους και απαιτεί άμεση αντιμετώπιση και πλήρη διερεύνηση.

Από την πρώτη στιγμή, ο Δήμος κινητοποιήθηκε, απευθύνθηκε στην ΚΤΥΠ και ζήτησε την άμεση αποκατάσταση της ζημιάς, καθώς και σαφείς απαντήσεις για τα αίτια του περιστατικού. Υπάρχει, όμως, ένα κρίσιμο στοιχείο που οφείλουμε να γνωρίζουμε όλοι: Οι εργασίες ανακαίνισης που πραγματοποιήθηκαν στο σχολείο το περασμένο καλοκαίρι έγιναν στο πλαίσιο του προγράμματος “Μαριέττα Γιαννάκου”, με ευθύνη της εταιρείας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (ΚΤΥΠ), η οποία είχε την αρμοδιότητα της υλοποίησης του έργου και επέλεξε τον ανάδοχο. Ο Δήμος δεν ήταν ο φορέας υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου ούτε επέλεξε τον εργολάβο που εκτέλεσε τις εργασίες. Γι’ αυτό και τα αίτια του περιστατικού πρέπει να διερευνηθούν από τους αρμόδιους, με διαφάνεια και χωρίς καμία προσπάθεια συγκάλυψης ή μετακύλισης ευθυνών.

Είναι άλλο πράγμα η ευθύνη για την εκτέλεση και την επίβλεψη ενός έργου και άλλο η υποχρέωση της δημοτικής αρχής να παρεμβαίνει άμεσα όταν προκύπτει ένα πρόβλημα σε σχολείο της πόλης μας. Και αυτή την υποχρέωση την αναλάβαμε από την πρώτη στιγμή. Στα ζητήματα ασφάλειας των μαθητών δεν χωρούν ούτε καθυστερήσεις ούτε μικροπολιτικές σκοπιμότητες.

Στην κριτική της αντιπολίτευσης απαντάμε με τις ενέργειές μας, με τα πραγματικά δεδομένα και με τη διεκδίκηση λύσεων. Δεν θα επιτρέψουμε, όμως, να δημιουργούνται εντυπώσεις που συγχέουν τις αρμοδιότητες και αποδίδουν ευθύνες χωρίς προηγουμένως να έχουν διερευνηθεί τα πραγματικά αίτια. Ως δημοτική αρχή, θα επιμείνουμε μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η ζημιά, να διασφαλιστεί η ασφάλεια της σχολικής κοινότητας και να δοθούν ξεκάθαρες απαντήσεις. Και εφόσον προκύψουν ευθύνες, θα απαιτήσουμε να αποδοθούν. Για εμάς, τα σχολεία και τα παιδιά μας δεν είναι πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Είναι ευθύνη, προτεραιότητα και καθημερινός αγώνας».

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