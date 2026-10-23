Οι αστυνομικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και πραγματοποίησαν ελέγχους στους χώρους της σχολικής μονάδας.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής 24 Οκτωβρίου στις Αστυνομικές αρχές της Καστοριάς, μετά από απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο 4ο Δημοτικό Σχολείο.

Σύμφωνα το oladeka.com αγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη διευθύντρια της σχολικής μονάδας, ισχυριζόμενος ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα στους χώρους του σχολείου. Η διεύθυνση του σχολείου αντέδρασε άμεσα και ψύχραιμα, ενεργοποιώντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας. Ενημερώθηκε αμέσως η Ελληνική Αστυνομία και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς και ξεκίνησε άμεσα η εκκένωση του κτιρίου, με τους εκπαιδευτικούς να οδηγούν τους μαθητές με ασφάλεια εκτός του σχολικού συγκροτήματος.

Για λόγους αυξημένης προστασίας και πρόληψης, μαθητές και διδακτικό προσωπικό απομακρύνθηκαν όχι μόνο από τις αίθουσες διδασκαλίας, αλλά και από τον αύλειο χώρο του σχολείου, μεταφερόμενοι σε ασφαλές σημείο σε εξωτερικό χώρο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το τηλέφωνημα αποδείχθηκε φάρσα με αστυνομικές πηγές να αναφέρουν ότι ο ύποπτος που πιθανότατα πραγματοποίησε το τηλεφώνημα είναι γνωστός στις αρχές.