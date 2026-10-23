«Η παγκόσμια στατιστική των σεισμών είναι αμείλικτη», σχολιάζει ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

Στην αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης ακόμη δύο έως τριών σεισμών μεγέθους 7 Ρίχτερ στην υδρόγειο, έως το τέλος του 2026, αναφέρεται ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, έπειτα από τον σεισμό των 7 ρίχτερ στο Θιβέτ.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Παπαδόπουλος υπενθυμίζει πως είχε διατυπώσει τη συγκεκριμένη εκτίμηση και πριν από λίγες ημέρες, μετά τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε στον Παναμά. Όπως επισημαίνει, η δόνηση των 7 Ρίχτερ στο Θιβέτ επιβεβαίωσε την εκτίμησή του.

Με βάση την παγκόσμια στατιστική καταγραφή των σεισμών, ο σεισμολόγος εξηγεί ότι υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες να εκδηλωθούν άλλοι δύο έως τρεις σεισμοί αντίστοιχου μεγέθους ή ισχυρότεροι μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Αναμένονται και άλλοι σεισμοί στην υδρόγειο με μέγεθος 7 και μεγαλύτερο εντός του 2026. Αυτό έγραψα προ ημερών μετά το σεισμό μεγέθους Μ=7.7 στον Παναμά. Αυτή η εκτίμηση επαληθεύτηκε χθες με το σεισμό Μ=7.0 στο Θιβέτ. Και επειδή η παγκόσμια στατιστική των σεισμών είναι αμείλικτη, αναμένονται με υψηλή πιθανότητα και 2-3 ακόμη μέχρι το τέλος του έτους».

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