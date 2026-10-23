Για «συγκλονιστικές μαρτυρίες που εκθέτουν το εγκληματικό κράτος στη δίκη των Τεμπών» κάνει λόγο ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών.

Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ζητά να «συνδεθεί η Ευρώπη με υψηλές ταχύτητες» καταγγέλλει μέσω ανακοίνωσης του ο Σύλλογος Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών.

Παράλληλα ζητά διεύρυνση του κατηγορητηρίου με κακουργηματικές διώξεις και παραδειγματική τιμωρία όλων των υπαιτίων για να μην επαναληφθεί ποτέ ξανά ανάλογο έγκλημα.

Αναλυτικά το δελτίο τύπου του Συλλόγου:

«Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες που εκθέτουν το εγκληματικό κράτος στη δίκη των Τεμπών»

Θεσσαλονίκη, 23 Οκτωβρίου 2026

Με καταθέσεις-καταπέλτη από τραυματίες και οικογένειες θυμάτων συνεχίστηκε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το έγκλημα των Τεμπών.

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Οι περιγραφές των μαρτύρων αποτύπωσαν τον εφιάλτη που δεν τελειώνει. Επιζήσαντες κατέθεσαν για τα εγκαύματα που υπέστησαν, την έντονη και περίεργη μυρωδιά αμέσως μετά τη σύγκρουση, αλλά και την πλήρη εγκατάλειψή τους από το κράτος: κανένας κρατικός φορέας, κανένας εκπρόσωπος του σιδηροδρόμου δεν επικοινώνησε μαζί τους.

Την ίδια ώρα, συγκλονίζει ο πόνος των οικογενειών: «Ο πατέρας μου καιγόταν ζωντανός και εγώ κοιμόμουν… Και αυτό θα με στοιχειώνει σε όλη μου τη ζωή», ακούστηκε μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Παράλληλα, οι οικογένειες στηλίτευσαν για μια ακόμα φορά την εγκληματική παρέμβαση στον τόπο της σύγκρουσης, τις τεράστιες ελλείψεις κατά την ανακριτική διαδικασία, περιγράφοντας το σοκ της εύρεσης οστών ενάμιση χρόνο μετά στα «Πηγάδια»: «Όταν ταυτοποιήθηκε το οστό του πατέρα μου, ήταν σαν να ζούσα σε επανάληψη την ημέρα που έμαθα ότι ήταν νεκρός», ενώ αναδείχθηκε ξανά ότι τραυματίες δεν κλήθηκαν καν να καταθέσουν από τον ανακριτή.

Για ακόμη μια φορά τονίστηκε με έμφαση η κεφαλαιώδης σημασία της αναβάθμισης των κατηγοριών από πλημμέλημα σε κακούργημα: «Όταν μιλάμε για 57 ανθρώπους, μιλάμε για κακούργημα, για στυγνή δολοφονία», υπογραμμίστηκε με οργή.

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 28.02.2023 δηλώνει ξεκάθαρα πως δεν πρόκειται να ανεχθεί καμία επιχειρούμενη υποβάθμιση του εγκλήματος σε «πλημμέλημα», ούτε θα αφήσει στο απυρόβλητο τους πολιτικούς και διοικητικούς υπεύθυνους του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της ΡΑΣ και της Hellenic Train.

Απαιτούμε τη διεύρυνση του κατηγορητηρίου τώρα, με κακουργηματικές διώξεις και παραδειγματική τιμωρία όλων των υπαιτίων για να μην επαναληφθεί ποτέ ξανά ανάλογο έγκλημα.

Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη απόφαση – ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που με την ανοιχτή στήριξη ή ανοχή τους δέχτηκαν όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν, μία πολύ επικίνδυνη έκθεση για τον σιδηρόδρομο στην ΕΕ, που ζητάει "να συνδέσει την Ευρώπη με υψηλές ταχύτητες".

Είναι πρόκληση να απαιτεί η ΕΕ “ακόμα πιο υψηλές ταχύτητες” για να “τρέχουν” τα κέρδη των εταιρειών, όταν μετράμε ήδη 57 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες σε όλη την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια από συγκρούσεις και εκτροχιασμούς τρένων.

Όταν για μια ακόμα φορά στο δικαστήριο, οι συγγενείς ξεγύμνωσαν τη διαχρονική πολιτική του κράτους και των κυβερνήσεων καταγγέλλοντας ότι οι αρμόδιοι «έλεγαν ψέματα για να μην χάνουν έσοδα» και παραπλανούσαν τον κόσμο, στέλνοντας τους ανθρώπους σε ένα «τρένο-ωρολογιακή βόμβα», την ώρα που γνώριζαν ότι δεν λειτουργούσε απολύτως κανένα σύστημα ασφαλείας.

Πόσα ακόμα παιδιά πρέπει να θρηνήσουμε;

ΔΕ ΣΤΑΜΑΤΑΜΕ! Συνεχίζουμε τον αγώνα για την αποκάλυψη της αλήθειας, ενάντια στην πολιτική του κέρδους που θυσιάζει την ανθρώπινη ζωή!

Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 28.02.2023».