Το σχολείο θα παραμείνει κλειστό μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την αποκατάσταση της ζημιάς.

Κλειστό θα παραμείνει έως και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου το 6ο Γενικό Λύκειο Πατρών, καθώς συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης μετά την πτώση τμήματος σοβά της οροφής σε αίθουσα διδασκαλίας. Το σχολείο παραμένει εκτός λειτουργίας εδώ και περίπου μία εβδομάδα, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις και να διασφαλιστεί ότι οι χώροι του είναι ασφαλείς για την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με το tempo24news.gr το συμβάν σημειώθηκε την 1η Οκτωβρίου, όταν τμήμα της οροφής αποκολλήθηκε και κατέρρευσε μέσα σε αίθουσα, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη το μάθημα. Το κομμάτι έπεσε στο σημείο όπου βρισκόταν το θρανίο μαθήτριας, η οποία είχε απομακρυνθεί από τη θέση της λίγα λεπτά νωρίτερα. Έτσι, ευτυχώς, δεν υπήρξε τραυματισμός. Μετά το περιστατικό, οι μαθητές μετακινήθηκαν σε άλλη αίθουσα, ενώ ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων. Ακολούθησε αυτοψία και δρομολογήθηκαν εργασίες αποκατάστασης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και να ελεγχθεί η ασφάλεια των εγκαταστάσεων.