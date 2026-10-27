Τη συμβούλευαν να στείλει λουλούδια στον Πρετεντέρη...

Στο ιστορικό στέκι της οδού Σκουφά είχε κάποια συνάντηση χθες το μεσημέρι η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Θεώνη Κουφονικολάκου. Εχει πλέον αποκτήσει μεγάλη αναγνωρισιμότητα, αν κρίνει κανείς από τον αριθμό των θαμώνων που θέλησαν να της πουν κάτι.

Μια εύθυμη παρέα την σταμάτησε για να την καλέσει να στείλει λουλούδια στον Γιάννη Πρετεντέρη γιατί την έκανε ιδιαίτερα συμπαθή αποκαλώντας την, ειρωνικά και σεξιστικά, «αυτή η κυρία με το κραγιόν» σε δελτίο ειδήσεων του Mega.

Καθόλου αμήχανα δεν αντέδρασε η Κουφονικολάκου. Μάλλον είχε ξανακούσει ανάλογο σχόλιο.

Α.