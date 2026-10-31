Τι ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ το απόγευμα του Σαββάτου.

Το δικό του μήνυμα για την «άτακτη υποχώρηση της κυβέρνησης στο άρθρο 23 που έδινε τη δυνατότητα στους servicers να προχωρούν σε πλειστηριασμούς χωρίς δικαστική απόφαση» αναφέρθηκε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας.

«Η εκδήλωσή μας στην Ηλιούπολη ξεκίνησε με μια καλή είδηση, την άτακτη υποχώρηση της κυβέρνησης στο άρθρο 23 που έδινε τη δυνατότητα στους servicers να προχωρούν σε πλειστηριασμούς χωρίς δικαστική απόφαση. Ήταν μια διπλά ευχάριστη είδηση γιατί ήταν το αποτέλεσμα ενός κινήματος αλληλεγγύης που ξεδιπλώθηκε με αφορμή την υπόθεση της Ελληνίδας Μαρικάρμεν, της έξωσης της ηλικιωμένης από τη Θεσσαλονίκη από το σπίτι που ζούσε τα τελευταία 60 χρόνια.

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Και αυτό είναι που κρατήσαμε από αυτή τη συζήτηση των μελών και των φίλων της ΕΛ.Α.Σ: ό,τι κι αν έχουμε να αντιμετωπίσουμε, από την άνοδο της ακροδεξιάς μέχρι τους πλειστηριασμούς, έχουμε την ευθύνη να οργανωθούμε και να σταθούμε μαζικά προτάσσοντας τα ιδανικά της αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της εντιμότητας και της ανιδιοτέλειας. Και με αυτά ιδανικά προχωρά η ΕΛ.Α.Σ σε κάθε γειτονιά, σε όλη την Ελλάδα» ανέφερε.