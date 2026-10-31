Η δικαστική έρευνα συνεχίζεται, με τις Αρχές να εξετάζουν τις ευθύνες κάθε προσώπου ξεχωριστά.

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση της αλυσίδας αρτοποιείων «Χωριάτικο», με τις Αρχές να εξετάζουν τον ρόλο δεκάδων προσώπων που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι» σε εταιρείες με μεγάλα χρέη προς το Δημόσιο.

Ανάμεσά τους βρίσκεται μία 69χρονη γυναίκα από τη Ζάκυνθο, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και φέρεται να παραχώρησε τα προσωπικά της στοιχεία έναντι μηνιαίας αμοιβής 800 ευρώ.

Η περίπτωση της γυναίκας προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο δικηγόρος της, Στάθης Μητσόκαλης, μιλώντας στο ΕΡΤnews, η εμπλοκή της στην υπόθεση είχε σοβαρές συνέπειες για την οικονομική της κατάσταση.

Η 69χρονη, η οποία έχει ποσοστό αναπηρίας περίπου 85% με 86%, λάμβανε επίδομα αναπηρίας, από το οποίο εξασφάλιζε τα απαραίτητα για τη διαβίωσή της. Ωστόσο, η εμφάνισή της ως επιχειρηματία είχε ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, να χάσει το συγκεκριμένο επίδομα.

Πώς παραχώρησε τα στοιχεία της για 800 ευρώ

Όπως εξήγησε ο κ. Μητσόκαλης, η γυναίκα αντιμετώπιζε σημαντικές οικονομικές δυσκολίες και πληροφορήθηκε από συγγενικό της πρόσωπο ότι μπορούσε να εξασφαλίσει ένα πρόσθετο μηνιαίο εισόδημα, παραχωρώντας τα στοιχεία της για τη λειτουργία επιχειρήσεων.

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Σύμφωνα με τον δικηγόρο, η ίδια φέρεται να προσφέρθηκε να συμμετάσχει στη συγκεκριμένη διαδικασία, αφού προηγουμένως είχε λάβει διαβεβαιώσεις ότι δεν θα αντιμετώπιζε κανέναν κίνδυνο.

Η συμφωνία προέβλεπε την καταβολή 800 ευρώ κάθε μήνα, χωρίς η γυναίκα να ασκεί ουσιαστική επιχειρηματική δραστηριότητα ή να συμμετέχει στην καθημερινή λειτουργία των εταιρειών που εμφανίζονταν στο όνομά της.

Ωστόσο, τα χρήματα καταβλήθηκαν μόνο για ορισμένους μήνες. Στη συνέχεια, οι πληρωμές σταμάτησαν, ενώ η 69χρονη βρέθηκε αντιμέτωπη με την απώλεια του επιδόματος αναπηρίας.

Στο μικροσκόπιο εκατοντάδες εταιρείες

Η συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί μία από τις πολλές που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για το φερόμενο κύκλωμα φορολογικής απάτης που συνδέεται με το «Χωριάτικο».

Οι Αρχές ερευνούν περίπου 500 εταιρείες, επιχειρώντας να διαπιστώσουν ποιοι βρίσκονταν πίσω από την πραγματική διαχείρισή τους και ποιοι εμφανίζονταν μόνο τυπικά ως ιδιοκτήτες.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το φερόμενο κύκλωμα αξιοποιούσε πρόσωπα που αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα, προκειμένου να καταχωρίζονται επιχειρήσεις στα ονόματά τους, ενώ ο πραγματικός έλεγχος ασκούνταν από άλλα άτομα.

Ο δικηγόρος της 69χρονης επισήμανε, πάντως, ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται όλες οι περιπτώσεις με τον ίδιο τρόπο, καθώς ο βαθμός γνώσης και συμμετοχής των εμπλεκομένων διαφέρει.