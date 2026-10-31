Τα θύματα της τραπεζικής απάτης πείθονται να κάνουν αναλήψεις μετρητών από το κοντινότερο τραπεζικό κατάστημα και να τα τοποθετούν σε κουτιά δημητριακών.

Μία πρωτόγνωρη και περίεργη απάτη με κουτιά δημητριακών έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των αρχών στη Φλόριντα. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε τοπικά μέσα, ο σερίφης της κομητείας Κλέι έχει καταγράψει πέντε περιστατικά όπου οι ύποπτοι παριστάνουν εκπροσώπους τραπεζών και καλούν τα θύματα τους να κάνουν ανάληψη μεγάλων χρηματικών ποσών τα οποία στη συνέχεια τοποθετούν σε κουτιά δημητριακών.

Η απάτη συνήθως ξεκινά με ένα τηλεφώνημα - πολλές φορές μέσω Facetime - όπου ο δράστης ισχυρίζεται πως εργάζεται στο τμήμα τραπεζικών απατών. Η διεύθυνση email η οποία χρησιμοποιείται είναι παρεμφερή με αυτή της εκάστοτε τράπεζας έτσι τα θύματα πέφτουν στην παγίδα των επιτήδειων. Ταυτόχρονα οι δράστες απειλούν ότι ο τερματισμός της κλήσης μπορεί να έχει επιπτώσεις πιέζοντας να παραμείνουν στη γραμμή και υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα προορίζονται για κάποιο σημαντικό σκοπό.

Αποτέλεσμα αυτού; Τα θύματα πείθονται να κάνουν αναλήψεις μετρητών από το κοντινότερο τραπεζικό κατάστημα. Στη συνέχεια, ακολουθώντας τις οδηγίες των δραστών, αγοράζουν τρία κουτιά δημητριακών και κολλητική ταινία. Στη συνέχεια, τους δίνουν οδηγίες να ανοίξουν ένα από τα κουτιά, να τοποθετήσουν τα μετρητά μέσα και να περιμένουν.

«Ο ύποπτος θα επικοινωνήσει με έναν άλλο οδηγό ταχυμεταφορών και θα του ζητήσει να εμφανιστεί στο ίδιο κατάστημα στο οποίο έστειλε το θύμα» τονίζει ο σερίφης της κομητείας Κλέι, Μάικλ Αντονίνι.

Οι αρχές βρίσκονται σε αναζήτηση των επιτήδειων τους οποίους προσπαθούν να εντοπίσουν μέσω των ψηφιακών δεδομένων που άφησαν πίσω στις σχετικές κλήσεις προς τα θύματα.