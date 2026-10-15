Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου εξακριβώθηκαν 5 περιπτώσεις.

Στην εξιχνίαση τεσσάρων περιπτώσεων τηλεφωνικής απάτης και μία απόπειρας σε διάφορες περιοχές του Ηρακλείου προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ., συλλαμβάνοντας τρία άτομα, τα οποία κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής ομάδας, απάτη και διακεκριμένες κλοπές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, πρόκειται για έναν 23χρονο, μια 31χρονη και μια 36χρονη, οι οποίοι κατά το διάστημα 3 με 13 Οκτωβρίου φέρονται να τηλεφώνησαν σε κατοίκους σε διάφορες περιοχές του Ηρακλείου, προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, πείθοντάς τους να τοποθετήσουν κοσμήματα και χρήματα σε εξωτερικό χώρο της οικίας τους. Στη συνέχεια, όχημα των δραστών μετέβαινε στο σημείο και τα αφαιρούσαν. Με αυτό τον τρόπο κατάφεραν να αποσπάσουν σε τέσσερις περιπτώσεις, συνολικά το χρηματικό ποσό των 22.460 ευρώ και κοσμήματα απροσδιόριστης αξίας, ενώ εξακριβώθηκε ακόμα μία απόπειρα εξαπάτησης.

Την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν το εν λόγω όχγμα, στο οποίο επέβαιναν οι τρεις συλληφθέντες. Σε έρευνα που ακολούθησε σε οικία που διέμεναν από κοινού σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πέντε κινητά τηλέφωνα και χρηματικό ποσό 400 ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου για την ταυτοποίηση των αγνώστων μελών της εγκληματικής οργάνωσης και για την πλήρη διερεύνηση της εγκληματικής δραστηριότητας της ανωτέρω εγκληματικής ομάδας.