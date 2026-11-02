Πρόκειται για ατομική ευθύνη; Λύνεται το πρόβλημα με την ποινική καταδίκη ορισμένων, στις λίγες περιπτώσεις που καταλήγουν οι πράξεις τους να κριθούν από την ποινική δικαιοσύνη; Όχι.

Βασανιστήρια, επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη έκθεση. Τα αδικήματα για τα οποία καταδικάστηκαν οι 5 από τους 6 αστυνομικούς στην υπόθεση του Βασίλη Μάγγου. Ο εισαγγελέας είχε εισηγηθεί την καταδίκη και των 6.

Πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό; Όχι. Η αστυνομική βία και αυθαιρεσία έχουν διαπιστωθεί σε δεκάδες υποθέσεις, όπως και το γεγονός ότι οι πειθαρχικές διώξεις στην ΕΛ.ΑΣ. είναι ανεπαρκείς και αναποτελεσματικές.

Αυτό σημαίνει ότι πολλοί αστυνομικοί είναι επικίνδυνοι και ακατάλληλοι. Πρόκειται για ατομική ευθύνη; Λύνεται το πρόβλημα με την ποινική καταδίκη ορισμένων, στις λίγες περιπτώσεις που καταλήγουν οι πράξεις τους να κριθούν από την ποινική δικαιοσύνη; Όχι. Το πρόβλημα έχει βαθιές ρίζες, με συστημικά χαρακτηριστικά και συνδέεται επίσης με μία συγκεκριμένη «υπηρεσιακή κουλτούρα».

Όλα αυτά είναι γνωστά. Έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μελέτες που αναδεικνύουν το πρόβλημα και τα αίτιά του. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει κάνει σημαντική δουλειά. Οι ενώσεις των αστυνομικών διατυπώνουν τα δικά τους επιχειρήματα, για τους χαμηλούς μισθούς, τις σκληρές συνθήκες εργασίας, τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν.

Όμως βασανιστήρια μέσα σε αστυνομικά τμήματα; Άγρια βία εναντίον διαδηλωτών; Θανάσιμοι πυροβολισμοί σε καταδιώξεις απέναντι σε αόπλους; Σε μία ευρωπαϊκή δημοκρατία αυτά (θα έπρεπε να) είναι αδιανόητα.

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Αλλά δεν είδα ποτέ κανέναν να αναλάβει την πολιτική ευθύνη, ούτε να αντιμετωπίζεται το πρόβλημα με δομικές παρεμβάσεις. Μήπως επειδή η αστυνομική βία εξυπηρετεί κάποιους;

(Ο Ξενοφών Κοντιάδης είναι συνταγματολόγος, Καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο)