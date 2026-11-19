Απόψε στις 21:00 στον Alpha!

Τι θα δούμε απόψε, στο νέο επεισόδιο της σειράς «Μπαμπά, σ’ αγαπώ»;

Επεισόδιο 6: «Άγνωστη ύλη»

Η ανάκριση της Τζένης από τον Αστυνόμο συνεχίζεται ενώ η Μαίρη δέχεται επισκέψεις από μυστηριώδεις αγνώστους στο νοσοκομείο.

Ο Ηρακλής έχει μια συνάντηση με τον Νικήτα, κατά την οποία προσπαθεί να του αποσπάσει πληροφορίες, μια και έχει αρχίσει να υποπτεύεται ανάμειξη του στο ατύχημα ενώ ο Δημήτρης μοιράζεται με τον Ρένο το νέο όραμα του: να απολύσει το αφεντικό του που του κάνει τη ζωή δύσκολη.

Αποσπάσματα από το νέο επεισόδιο της σειράς «Μπαμπά, σ’ αγαπώ»

Η Στέλλα καλείται να αντιμετωπίσει τον φόβο της για την Αστυνομία και να κάνει μια σοβαρή συζήτηση με τον Νίκο για τη σχέση τους από δω και πέρα ενώ η Ελένη κι η Τζένη προσπαθούν να συγκρατήσουν τη Βιργινία από το να επιτεθεί στην Ερμιόνη, όταν γίνεται έξαλλη από το άγχος που βλέπει να έχει η μικρή Σοφία για τις εξετάσεις.

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Ισχύει ότι ο Αστυνόμος βρίσκει τη Στέλλα γοητευτική; Και πως θ’ αντιδράσει ο Νίκος στο διακριτικό φλερτ του;

{https://www.youtube.com/watch?v=KYow3kveEMg}

Πως θα πάρει ο Ρένος το σχέδιο του Δημήτρη για ανατροπή καθεστώτος στη Noventrius; Τι συμβουλή θα δώσει ο Βίκτωρας στο Δημήτρη για το ενδεχόμενο συνεργασίας του με τον Νίκο;

{https://www.youtube.com/watch?v=72ccr0S6hfg}

Τί κάνει ο Νικήτας στην καντίνα και τί θέλει από τον Ηρακλή;

Τί φοβούνται περισσότερο ο Στέλιος, η Σοφία και ο Βίκτωρας από τις εξετάσεις που θέλει να βάλει η Ερμιόνη;

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Θα καταφέρουν η Τζένη με την Ελένη να αποτρέψουν τη Βιργινία απ’ το να επιτεθεί στην Ερμιόνη;

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Ποιοι είναι οι μυστηριώδεις άγνωστοι που επισκέπτονται τη Μαίρη στο νοσοκομείο;

Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ αγαπώ!».