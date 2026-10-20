Κατά τις τρεις πρώτες συνεδριάσεις, το ημερήσιο όριο διακύμανσης θα διαμορφώνεται στο ±60%.

Νέα σελίδα για την ελληνική κεφαλαιαγορά ανοίγει σήμερα, με την εισαγωγή της Capital Maritime Finance στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η εταιρεία συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη πραγματοποιεί την πρώτη αποκλειστική πρωτογενή εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας στην εγχώρια αγορά, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο για τη σύνδεση της ελληνόκτητης ποντοπόρου ναυτιλίας με το ελληνικό επενδυτικό κοινό.

Στις 10.30 το πρωί, η διοίκηση της εταιρείας θα χτυπήσει το κουδούνι της Euronext Athens, εγκαινιάζοντας τη διαπραγμάτευση των 140 εκατομμυρίων μετοχών της στην Κύρια Αγορά, με κωδικό «CMFC» και τιμή εκκίνησης 7,50 ευρώ. Κατά τις τρεις πρώτες συνεδριάσεις, το ημερήσιο όριο διακύμανσης θα διαμορφώνεται στο ±60%.

Συνολική ζήτηση 1,1 δισ. ευρώ

Η χρηματιστηριακή πρεμιέρα πραγματοποιείται στον απόηχο μιας ιδιαίτερα επιτυχημένης δημόσιας προσφοράς, καθώς η συνολική ζήτηση άγγιξε τα 1,1 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά 4,34 φορές τον αρχικό στόχο των 250 εκατ. ευρώ. Το έντονο ενδιαφέρον οδήγησε στην αύξηση της έκδοσης στα 300 εκατ. ευρώ, μέσω διάθεσης 40 εκατομμυρίων νέων μετοχών.

Παρά τη δυνατότητα καθορισμού της τιμής στα 7,68 ευρώ, η διοίκηση επέλεξε τα 7,50 ευρώ, αφήνοντας περιθώρια δυνητικών αποδόσεων στους επενδυτές.

Ισχυρή ήταν η συμμετοχή ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών, ενώ επιχειρηματικά σχήματα συνδεδεμένα με τους ομίλους Βαρδινογιάννη, Μυτιληναίου, Περιστέρη και Κόκκαλη τοποθέτησαν συνολικά 70 εκατ. ευρώ.

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Νέα πλοία στον στόλο

Στο επίκεντρο της αναπτυξιακής στρατηγικής βρίσκεται επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1,8 δισ. δολαρίων για την απόκτηση 23 νέων containerships. Με την ολοκλήρωσή του, ο στόλος αναμένεται να αυξηθεί από 13 σε 36 πλοία έως το τέλος του 2028, με δέκα νεότευκτα να διαθέτουν δυνατότητα καύσης LNG.

Παράλληλα, οι μακροχρόνιες ναυλώσεις με διεθνείς ομίλους, όπως η CMA CGM και η Unifeeder, ενισχύουν την προβλεψιμότητα των ταμειακών ροών. Τα συμβασιοποιημένα μελλοντικά έσοδα ανέρχονταν στα τέλη Σεπτεμβρίου σε 3,9 δισ. δολάρια, με μέση υπολειπόμενη διάρκεια ναυλώσεων 9,4 ετών.

Το 2025 η εταιρεία κατέγραψε έσοδα 122,85 εκατ. δολαρίων και καθαρά κέρδη 64,94 εκατ. δολαρίων, θέτοντας παράλληλα μη δεσμευτικό στόχο διανομής του 60%-70% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών στους μετόχους.