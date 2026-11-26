«Αυτό είναι ένα καινούργιο ΠΑΣΟΚ, δεν έχει καμία σχέση με το παλιό. Το παλιό το αναπολούν η Σδούκου, ο Γεωργιάδης και ο Μαρινάκης», δήλωσε η Θεοδώρα Τζάκρη.

Σε συζητήσεις με το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται η Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία απέφυγε ωστόσο να πει αν έχει συναντηθεί ή θα συναντηθεί με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η ανεξάρτητη βουλευτής τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ έχει αλλάξει τη στάση του, πως είναι ένα νέο ΠΑΣΟΚ που δεν θέλει να λέει «ούτε καλημέρα» με τη ΝΔ κι αυτό το κάνει εμφατικά.

«Η Πέλλα είναι 4εδρική, τελευταία φορά εγώ βγήκα εκεί με το ΠΑΣΟΚ. Υπηρετώ τον λαό μου με αφοσίωση. Θα είμαι υποψήφια στις εκλογές. Εγώ οργανικά στο ΠΑΣΟΚ δεν έχω ενταχθεί όπως πολύ καλά ξέρετε, αλλά εδώ και καιρό είμαι υποστηρικτική προς το ΠΑΣΟΚ και αυτό δεν είναι αποτέλεσμα αναστοχασμού για συμπεριφορές που συνέβησαν πριν από 20ετία, αλλά είναι αποτέλεσμα της τροποποιητικής στάσης του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι ένα καινούργιο ΠΑΣΟΚ, δεν έχει καμία σχέση με το παλιό. Το παλιό το αναπολούν η Σδούκου, ο Γεωργιάδης και ο Μαρινάκης», είπε αρχικά στον ΣΚΑΪ.

«Ένα ΠΑΣΟΚ που δεν θέλει ούτε καλημέρα με τη ΝΔ και το λέει εμφατικά, ένα ΠΑΣΟΚ που έχει σε πολλά σημεία ριζοσπαστικό πρόγραμμα και εξαναγκάζει τον Τσίπρα σε διορθώσεις και έχει ανοιχτές θύρες σε ό,τι αφορά στους ΠΑΣΟΚογενείς του τέως ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε σε μια συζήτηση. Περιμένω…», συνέχισε.

Η Θεοδώρα Τζάκρη δήλωσε στη συνέχεια: «Όλες αυτές οι μετατοπίσεις πρώην στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν συνέβησαν επειδή υπάρχει μια τακτική προσέλκυσης ταλέντων, αλλά είναι αποτέλεσμα της απογοήτευσης από τη συμπεριφορά του Τσίπρα στην τελική φάση της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ στο Gazi Live. Ο ένας λόγος είναι η τροποποίηση της στάσης του ΠΑΣΟΚ και ο δεύτερος είναι ότι ο χώρος που ανήκαμε έγινε σμπαράλια. Η ηθική απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dn4wwj9a0zqx?integrationId=40599y14juihe6ly}