Η πρώτη δημόσια εμφάνιση σε εκδήλωση μετά από καιρό.

Έπειτα από μεγάλο διάστημα αποχής από τα φώτα της δημοσιότητας, η Ελένη Μενεγάκη πραγματοποίησε δημόσια εμφάνιση το απόγευμα της Τετάρτης (25/11), αναλαμβάνοντας ξανά τον ρόλο της παρουσιάστριας.

Η γνωστή παρουσιάστρια βρέθηκε στο Glasshouse Athens City Events, όπου ανέλαβε την παρουσίαση και τον συντονισμό της εκδήλωσης της Novo Nordisk και του Άκη Πετρετζίκη. Με αφορμή την εμφάνισή της, μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες για την καθημερινότητά της μακριά από τη μικρή οθόνη, τα συναισθήματά της και τις αναμνήσεις που κρατά από την πολυετή τηλεοπτική της διαδρομή.

Το άγχος της συνάντησης με τους δημοσιογράφους

Η Ελένη Μενεγάκη αποκάλυψε ότι εκείνο που της προκάλεσε άγχος δεν ήταν η παρουσίαση της εκδήλωσης, αλλά η συνάντησή της με τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, έπειτα από δυόμισι χρόνια τηλεοπτικής απουσίας.

«Για την παρουσίαση δεν είχα άγχος, γιατί η παρουσίαση είναι η δουλειά που κάνω από 20 χρονών. Είχα άγχος όμως ξέροντας ότι θα ξαναδώ πάρα πολύ κόσμο που, από τη μία, χαίρομαι που θα τους ξαναδώ αλλά που δεν ξέρω τι μπορεί να θέλει κανείς να μάθει από μένα μετά από δυόμισι χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Κάποιες στιγμές μου λείπει η τηλεόραση»

Απαντώντας στο ερώτημα αν της έχει λείψει η τηλεόραση, η παρουσιάστρια παραδέχθηκε ότι υπάρχουν στιγμές που νοσταλγεί τη δουλειά της, χωρίς, ωστόσο, η επιστροφή στη μικρή οθόνη να αποτελεί καθημερινή σκέψη της.

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«Φόρεσα τα παπούτσια της παρουσιάστριας, ανέβηκα δύο πατώματα και ήρθα να κάνω τη δουλειά μου. Ναι, κάποιες στιγμές μου λείπει η τηλεόραση. Δεν μπορώ να πω όμως ότι είναι κάτι το οποίο το σκέφτομαι καθημερινά», σημείωσε.

Οι αναμνήσεις από την τηλεοπτική της πορεία

Η Ελένη Μενεγάκη αναφέρθηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση στα χρόνια που πέρασε μπροστά στις κάμερες, υπογραμμίζοντας πόσο όμορφες εμπειρίες αποκόμισε από την πορεία της στην ιδιωτική τηλεόραση.

«Χαίρομαι που σας λείπω. Σας αγαπώ πολύ, σας σκέφτομαι και γω κάποιες στιγμές, κάποιες άλλες στιγμές όχι», είπε στους δημοσιογράφους, ενώ αναφέρθηκε και σε πρόσφατη τυχαία συνάντησή της με τον Δήμο Βερύκιο στην Κηφισιά.

«Έχω περάσει φανταστικά στην τηλεόραση. Την έχω γευτεί, μέσα από την ιδιωτική φυσικά τηλεόραση, από τα γενοφάσκια της και έχω περάσει του ονείρου», κατέληξε.

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