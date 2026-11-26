Βροχές, κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες, άνεμοι που θα φτάσουν τα 9 μποφόρ και πτώση της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο προβλέπει η ΕΜΥ.

Αλλάζει ο καιρός καθώς αναμένεται τετραήμερη κακοκαιρία. Ταυτόχρονα από την Κυριακή αναμένεται σοβαρή πτώση της θερμοκρασίας. Βροχερό αναμένεται το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες, με τα φαινόμενα να εκδηλώνονται αρχικά στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα και σταδιακά να επεκτείνονται σε περισσότερες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), την Παρασκευή (27/11) και το Σάββατο (28/11) οι βροχές και οι καταιγίδες πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές.

Την Κυριακή (29/11) αναμένεται περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας, λίγες χιονοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν έως και τα 9 μποφόρ.

Στην πρόγνωσή του για την πορεία της κακοκαιρίας ο Θοδωρής Κολυδάς αναλύει πώς θα κινηθεί το μέτωπο του καιρού καθώς τα μετεωρολογικά δεδομένα δείχνουν διαδοχικές ημέρες έντονων φαινομένων και ιδιαίτερα υψηλά τοπικά ύψη νερού.

Σύμφωνα με τον κ. Κολυδά βασικό χαρακτηριστικό της αλλαγής του καιρού θα είναι η σταδιακή ενίσχυση των βροχών, αλλά και η μετατόπιση της ζώνης των ισχυρότερων φαινομένων από τα δυτικά προς τα κεντρικά και ανατολικά τμήματα της χώρας.

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Η Πέμπτη προμηνύει την έντονη κακοκαιρία – «Κλειδί» τα φαινόμενα της Κυριακής

Την Πέμπτη αρχίζει η μεταβολή του καιρού από τα βορειοδυτικά, με τις βροχές να ενισχύονται στην Ήπειρο και στο βόρειο Ιόνιο, όπου τα ημερήσια ύψη υετού φτάνουν τοπικά τα 37 mm. Ιδιαίτερα σημαντική εμφανίζεται η Παρασκευή καθώς στη βορειοδυτική Ελλάδα προβλέπονται εκτεταμένες και ισχυρές βροχοπτώσεις, με τοπικά ημερήσια μέγιστα που προσεγγίζουν τα 159 mm. Το Σάββατο 28 τα φαινόμενα εξαπλώνονται σε μεγάλο μέρος της δυτικής, κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, με μέγιστα ύψη της τάξεως των 116 mm. Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Κυριακή 29, καθώς διαμορφώνεται μια εκτεταμένη ζώνη ισχυρών βροχοπτώσεων από τη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά έως το Αιγαίο. Το μοντέλο εμφανίζει σημειακά μέγιστα που προσεγγίζουν ακόμη και τα 220 mm.

Όπως αναλύει την πορεία της κακοκαιρίας ο κ. Κολυδάς αρχικά η δυτική Ελλάδα θα δεχτεί το μεγαλύτερο φορτίο βροχής, ενώ στη συνέχεια το ενδιαφέρον θα στραφεί προς την κεντρική και ανατολική χώρα. Σε κάθε περίπτωση, η Πέμπτη αποτελεί την έναρξη της σημαντικής μεταβολής, ενώ η Κυριακή ξεχωρίζει ως η ημέρα με τα υψηλότερα προγνωστικά ύψη βροχής από τη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά έως το Αιγαίο.

Ο κ. Κολυδάς διευκρινίζει, πάντως, ότι οι ιδιαίτερα υψηλές σημειακές τιμές βροχόπτωσης, κυρίως εκείνες της Κυριακής, αποτελούν προς το παρόν ισχυρό προγνωστικό σήμα και όχι βεβαιότητα. Η διατήρησή τους στις επόμενες αναλύσεις των προγνωστικών μοντέλων θα καθορίσει σε σημαντικό βαθμό την τελική αξιολόγηση της επικινδυνότητας των φαινομένων.