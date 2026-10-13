Η Capital Maritime Finance επιδιώκει την άντληση περίπου 250 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα αύξησης του ποσού έως τα 300 εκατ. ευρώ, μέσω της έκδοσης έως 42 εκατ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών.

Με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον ξεκίνησε σήμερα,, η δημόσια προσφορά της Capital Maritime Finance του Βαγγέλη Μαρινάκη, καθώς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκδοση έχει ήδη καλυφθεί από την πρώτη ημέρα των εγγραφών.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί θετικό κλίμα γύρω από την εισαγωγή της ναυτιλιακής εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η ζήτηση έχει ήδη φτάσει το ύψος της προσφοράς, ενώ απομένουν ακόμη δύο ημέρες μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η δημόσια προσφορά, που ξεκίνησε σήμερα στις 10:00 το πρωί, θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου στις 16:00, με το εύρος τιμής διάθεσης να έχει καθοριστεί μεταξύ 7 και 7,68 ευρώ ανά μετοχή. Η Capital Maritime Finance επιδιώκει την άντληση περίπου 250 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα αύξησης του ποσού έως τα 300 εκατ. ευρώ, μέσω της έκδοσης έως 42 εκατ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών.

Ισχυρή ζήτηση από την πρώτη ημέρα

Η κάλυψη της έκδοσης ήδη από την πρώτη ημέρα αποτελεί θετική ένδειξη για την ανταπόκριση της επενδυτικής κοινότητας, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στο τελικό ύψος της υπερκάλυψης. Σημαντικό ρόλο στο επενδυτικό ενδιαφέρον διαδραματίζει και η συμμετοχή ισχυρών επιχειρηματικών ονομάτων, όπως οι Βαρδινογιάννης, Κόκκαλης, Μυτιληναίος και Περιστέρης, που συνδέονται με επενδυτικές δεσμεύσεις συνολικού ύψους 70 εκατ. ευρώ. Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών για τους ειδικούς επενδυτές, παράλληλα με τις εγγραφές των ιδιωτών, ενώ η τελική τιμή διάθεσης θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς.

Επενδυτικό σχέδιο για 36 πλοία

Η εισαγωγή της Capital Maritime Finance στο Χρηματιστήριο Αθηνών εντάσσεται στο ευρύτερο επενδυτικό σχέδιο ανάπτυξης στόλου 36 πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Από αυτά, 13 βρίσκονται ήδη σε λειτουργία και 23 νεότευκτα είναι υπό κατασκευή, με τις παραδόσεις να προγραμματίζονται σταδιακά έως το 2028. Με την ολοκλήρωση του ναυπηγικού προγράμματος, η μεταφορική ικανότητα του στόλου αναμένεται να υπερπενταπλασιαστεί, ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία της εταιρείας στη διεθνή αγορά μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Euronext Athens έχει προγραμματιστεί για τις 20 Οκτωβρίου.