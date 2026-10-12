Η εταιρεία προχωρά στην έκδοση έως 42 εκατ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, επιδιώκοντας την άντληση κεφαλαίων ύψους περίπου 250 εκατ. ευρώ

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία εισαγωγής της Capital Maritime Finance Corp (CMF) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τη δημόσια προσφορά να ξεκινά αύριο, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, και να ολοκληρώνεται την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Το εύρος τιμής διάθεσης των νέων μετοχών καθορίστηκε μεταξύ 7 και 7,68 ευρώ, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης στο Euronext Athens έχει προγραμματιστεί για τις 20 Οκτωβρίου.

Η εταιρεία προχωρά στην έκδοση έως 42 εκατ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, επιδιώκοντας την άντληση κεφαλαίων ύψους περίπου 250 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα αύξησης του ποσού έως τα 300 εκατ. ευρώ. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών, χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, ενώ η ονομαστική αξία κάθε νέας μετοχής ανέρχεται σε 0,04 δολάρια. Η ανώτατη τιμή διάθεσης είχε αρχικά οριστεί στα 7,84 ευρώ ανά μετοχή, έπειτα από απόφαση των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων σε συνεργασία με την εταιρεία, η οποία εγκρίθηκε στις 6 Οκτωβρίου από την αρμόδια επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου. Το τελικό εύρος τιμής προέκυψε μέσα από τη διαδικασία του pre-marketing, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες στις ελληνικές και διεθνείς κεφαλαιαγορές, την οικονομική θέση του ομίλου και τις αναπτυξιακές προοπτικές του.

Η τελική τιμή διάθεσης θα προσδιοριστεί μέσω της διαδικασίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.), με βάση τις προσφορές που θα υποβάλουν οι ειδικοί επενδυτές. Η τιμή θα είναι κοινή για όλους τους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών, των επενδυτών cornerstone και των ιδιωτών επενδυτών. Η δημόσια προσφορά θα ξεκινήσει στις 13 Οκτωβρίου, στις 10:00 το πρωί, και θα ολοκληρωθεί στις 15 Οκτωβρίου, στις 16:00, με τη διαδικασία του book building να πραγματοποιείται παράλληλα με τις εγγραφές των ιδιωτών επενδυτών. Η τελική τιμή διάθεσης, το ύψος των αντληθέντων κεφαλαίων και η οριστική κατανομή των μετοχών θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εταιρείας, στην περίπτωση άντλησης 250 εκατ. ευρώ, τα καθαρά έσοδα μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης αναμένεται να διαμορφωθούν σε περίπου 239,3 εκατ. ευρώ.

Η εισαγωγή της Capital Maritime Finance στο Χρηματιστήριο Αθηνών εντάσσεται σε ένα ευρύτερο επενδυτικό σχέδιο για την ανάπτυξη σύγχρονου στόλου 36 πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Από αυτά, 13 βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, ενώ 23 νεότευκτα πλοία είναι υπό κατασκευή, με τις παραδόσεις τους να προγραμματίζονται σταδιακά έως το 2028. Η στρατηγική της εταιρείας επικεντρώνεται σε πλοία νέας τεχνολογίας, με υψηλότερη ενεργειακή αποδοτικότητα και χαμηλότερες εκπομπές ρύπων, επιδιώκοντας την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά. Με την ολοκλήρωση του ναυπηγικού προγράμματος, η συνολική μεταφορική ικανότητα του στόλου αναμένεται να υπερπενταπλασιαστεί μέσα στην επόμενη διετία, διευρύνοντας σημαντικά την επιχειρησιακή παρουσία της εταιρείας στον κλάδο των containerships.